Il s'agit du viaduc de la rue des Carrières, situé juste au nord de la rue Saint-Grégoire et d'un autre viaduc, celui du Canadien Pacifique (CP).

La collision est survenue alors que le conducteur, un homme de 54 ans, roulait en direction sud. Les contrôleurs routiers doivent le rencontrer sous peu.

Personne n’aurait été blessé, selon le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

L'avenue Papineau est toujours fermée dans les deux directions. Vers le nord, elle est fermée entre le boulevard Saint-Joseph et la rue Saint-Grégoire. Et vers le sud, entre le boulevard Rosemont et la rue Saint-Grégoire. Le SPVM assure la circulation dans le secteur.

Les ingénieurs de la Ville de Montréal doivent maintenant vérifier l'intégrité de la structure.