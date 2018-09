Un texte de Catherine Allard

Les libéraux et les progressistes-conservateurs ont fait environ 60 % de leurs annonces dans les villes de Moncton, de Fredericton et de Saint-Jean depuis le début de la campagne électorale.

Début du graphique (passez à la fin)





Lieux des annonces des libéraux













Fin du graphique (passez au début)

Brian Gallant s'est aventuré plus haut que Miramichi à seulement deux reprises, dans le cadre d'annonces. Il s'est rendu une fois à Lamèque et une fois à Grand-Sault.

Pour sa part, Blaine Higgs a fait des annonces à Haut-Lamèque, à Grand-Sault et à Saint-Jacques.

Début du graphique (passez à la fin)





Lieux des annonces des progressistes-conservateurs







Fin du graphique (passez au début)

Le chef du Parti vert David Coon, le chef du Nouveau Parti démocratique Jennifer McKenzie et le chef de l'Alliance des gens Kris Austin ont pour leurs parts surtout fait campagne dans leurs circonscriptions.

Des maires dénoncent un désintérêt pour leurs régions

Le maire de Balmoral sent que sa région et les enjeux qui lui sont propres sont ignorés par les chefs des deux principaux partis.

Ce n’est pas plaisant plaisant. Tout ce qu'on entend parler c'est Fredericton, Moncton et Saint-Jean. Est-ce qu'il faut que je prenne ma municipalité pis que je l'emmène pendant les élections à Fredericton pour être capable de faire avancer un paquet de dossiers , se demande le maire Charles Bernard.

Le maire de Balmoral, Charles Bernard, est déçu de ne pas voir les chefs des principaux partis s'intéresser davantage à sa région lors de cette campagne électorale. Photo : Radio-Canada/Serge Bouchard

Si Blaine Higgs et Brian Gallant n'ont pas fait d'annonces dans le Restigouche ou dans la région Chaleur, ils y sont tout de même passés rapidement pour des activités de campagne, des bains de foule ou des barbecues.

Questionné lors d’un point de presse, le chef libéral Brian Gallant s’est d’ailleurs défendu de ne pas s’être rendu dans le Nord.

Nous avons fait notre tournée, nous avons été à Saint-Quentin, nous avons été à Belledune, nous avons été à Bathurst deux fois , explique le chef.

Pour le maire de Bathurst, Paolo Fongemie, ce genre de tournée de la région n’est pas suffisant.

Une visite éclaire de 20 minutes durant la campagne électorale n'est pas une visite de qualité, durant laquelle on s'assoit avec les citoyens et les candidats pour discuter des enjeux , dit-il.

Lorsqu'on voit sur le trajet des autobus que les autobus se rendent à plus d'une reprise à certains endroits, avoir une visite de qualité n'est pas trop demander , ajoute Paolo Fongemie.

Le maire de Bathurst, Paolo Fongemie Photo : Radio-Canada

Des itinéraires calculés au kilomètre près

Les lieux des annonces ne sont pas laissés aux hasards par les partis. Ce sont des moments clés où les caméras sont braquées sur les chefs et leurs candidats.

On cible [certains] nombre de circonscriptions où le résultat est très serré , explique le politologue Roger Ouellette.

Selon lui, les déplacements des chefs ne reflètent pas nécessairement un désintérêt pour le Nord. Les chefs se rendent là où leur présence peut faire une différence et leur permettre de conserver une circonscription ou de faire des gains.

Le politologue Roger Ouellette Photo : Radio-Canada

Le politologue croit que l’absence de Brian Gallant s’explique par le fait que les circonscriptions du Nord lui sont probablement acquises. Selon lui, Blaine Higgs pourrait pour sa part éviter le Nord, où il est moins populaire, pour ne pas nuire aux efforts de ses candidats.

Du côté de la stratégie, on va aller surtout dans les prochains jours, là où ça compte, là où il faut arracher des victoires. Et dans le Nord c'est déjà acquis pour les Libéraux , explique Roger Ouellette.

Les itinéraires des chefs mettent donc en lumière les luttes les plus chaudes en prévision du 24 septembre. Libéraux et conservateurs courtisent particulièrement les circonscriptions de Moncton et de Fredericton. Un signe que rien n'est encore gagné, à quelques jours du vote.