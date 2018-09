La CSHBO, qui doit composer avec une pénurie de main-d’oeuvre, offre aussi de payer les frais scolaires aux nouveaux enseignants et professionnels qui n’ont pas d’enfant.

Le conseil des commissaires a passé une commande à son directeur général à savoir comment ils peuvent faire en sorte que les gens aient le goût de venir travailler chez nous : c’est quoi le petit ''plus'' qui va faire en sorte qu’ils vont venir dans les régions au lieu des secteurs urbains , a expliqué la présidente de la commission scolaire, Diane Nault.

Cette politique est à coût nul pour la CSHBO, selon son directeur général, Fernand Paré. Il fallait être imaginatifs et créatifs pour attirer de nouveaux employés, a-t-il dit.

Le directeur général de la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais, Fernand Paré. Photo : Radio-Canada

M. Paré a affirmé que la CSHBO dispose d’une marge de manoeuvre financière qui lui permet d’absorber la renonciation de ces revenus. Ça vient s’ajouter à la beauté des paysages de la région et du fait que les gens sont accueillants dans la vallée de la Gatineau et dans le Pontiac , a-t-il lancé, sourire aux lèvres.

Il a indiqué que la CSHBO est nouvellement en croissance et que des places sont disponibles dans les services de garde et dans les classes, ce qui permet à la commission scolaire d’adopter ces mesures incitatives.

Quant au succès de ces mesures, la présidente Nault voit déjà des impacts. On avait au-dessus de 30 enseignants et professionnels à trouver et je crois qu’on les a presque tous trouvés , a-t-elle raconté.

Espérance Nkinabacura, arrivée au Canada il y a sept ans, a décidé de quitter Sherbrooke, sa ville d'accueil, pour venir s'établir à Maniwaki cette année. Elle a commencé à travailler à titre de conseillère en formation scolaire à la CSHBO le 10 septembre dernier. Je ne connaissais pas Maniwaki, mais ça m'intéressait , a-t-elle dit.

Espérance Nkinabacura a commencé à travailler au sein de la CSHBO au début de l'année scolaire 2018-2019. Photo : Radio-Canada

Pour moi, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de travailler dans ce que j'aime faire , a-t-elle conclu.

Avec les informations de Martin Robert