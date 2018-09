Avec les informations d'Émélie Rivard-Boudreau

Le Centre de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Abitibi-Témiscamingue déposera une demande au gouvernement du Québec pour la construction de ce bâtiment la semaine prochaine.

Pierre Dufour a annoncé cet après-midi qu'un gouvernement élu de la CAQ appuierait ce projet d'une valeur de 7 millions de dollars.

Il affirme que cet édifice permettra un meilleur accès au système de santé.

Ça en est une solution, à court et moyen terme, qui va satisfaire justement la possibilité de désengorger les hôpitaux. Autre élément important, c'est l'aspect des médecins, tous les médecins résidents qui viennent ici, pratiquer, apprendre, et puis par la suite, découvrir la région en même temps, et qu'ils puissent après ça rester ici et combler les fameux postes vacants qui existent dans notre système de santé , a-t-il déclaré.

Par ailleurs, Pierre Dufour affirme qu'une autre annonce importante de son parti pour la région devrait avoir lieu d'ici la fin de la campagne.

L'engagement concernerait l'aménagement de la route 117. Jérémy Bélanger, candidat dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue, a laissé entendre la même information lors du débat des candidats, lundi soir.