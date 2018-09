Un texte de Didier Pilon

Les politiques culturelles et leur mise en œuvre dans un environnement changeant sont extrêmement complexes , a affirmé d'entrée de jeu Stéphane Gauthier, le directeur général du Carrefour francophone.

M. Gauthier souligne l’importance des plans directeurs municipaux dans l’élaboration de projets culturels d’envergure : Si ton plan stratégique ne correspond pas à celui de la Ville, et si ce n’est pas négocié, alors c’est vraiment difficile d’accomplir des choses qui comptent, qui sont durables, qui sont grandes.

Les panélistes avaient des opinions divergentes quant aux contraintes réellement imposées par un plan directeur. Photo : Radio-Canada/Didier Pilon

Une fois qu’on a un plan, le vent a beau tourner, mais on sait où l’on s’en va , affirme M. Gauthier. Donc ça devient plus facile de faire des projets qui ont un impact à long terme. La Place des Arts sans le plan directeur, je ne suis pas sûr que ça aurait été possible.

Meredith Armstrong, gestionnaire du Tourisme et de la Culture au sein de la Ville du Grand Sudbury, nuance cette position.

Sur le plan pratique, la structure municipale est telle que les conseillers sont ultimement responsables d’approuver le budget annuel, qui comprend les allocations pour le secteur des arts et de la culture , soutient-elle.

Dans certains cas, ces décisions s’alignent avec les plans actuels. Dans d’autres cas, les conditions sociales et économiques peuvent modifier la trajectoire de ces plans. Meredith Armstrong, gestionnaire du Tourisme et de la Culture de la Ville du Grand Sudbury

Toutefois, Stéphane Gauthier maintient qu’un gouvernement municipal ne peut pas aisément se débarrasser d’un plan directeur.

Il s’inscrit dans un plan de développement plus large qui fait partie de la Loi sur les municipalités de l’Ontario. Si tu es en contradiction avec ton plan, il y a des recours et des mécanismes en place , explique le directeur général du Carrefour francophone.

Le gouvernement Ford inquiète

Un climat d'inquiétude règne dans l'attente d'une prise de position par gouvernement Ford, croient les panélistes.

La province a beaucoup plus de marge de manœuvre , déclare M. Gauthier. C’est sûr qu’en ce moment on vit dans l’insécurité en raison des gels et des incertitudes auprès de bailleurs de fonds.

Stéphane Gauthier croit qu'au cours de la dernière campagne électorale les conservateurs ont donné peu de précisions par rapport à leurs politiques culturelles. Photo : Radio-Canada/Didier Pilon

Ce sentiment est aussi partagé par Linda Cartier, présidente du conseil d’administration du Conseil des Arts de Sudbury.

Je pense que tout le monde retient son souffle dans la crainte , affirme-t-elle. Le mandat culturel du gouvernement provincial demeure un mystère. Ce n’est pas quelque chose que l’on a discuté amplement lors de la campagne électorale.