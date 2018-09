Le premier dirigeant de la CCN, Mark Kristmanson, a précisé que la Commission n’avait pas encore de politique officielle en la matière. Il a toutefois indiqué que l’organisation ne sera pas prise au dépourvu pour autant.

Actuellement, on prépare une politique pour le conseil d’administration en juin 2019 et jusqu’en juin on va traiter cas par cas les questions concernant le cannabis, mais on commence à ajuster nos gestions pour la nouvelle loi , a souligné M. Kristmanson.

La CCN administre des parcs de part et d’autre de la rivière des Outaouais. Alors qu’il sera possible pour les citoyens de fumer du cannabis dans les espaces publics au Québec, cette pratique sera interdite en Ontario.