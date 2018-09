Un texte de Charles Beaudoin

Le conseil municipal a adopté lundi la modification de son schéma d'aménagement permettant au promoteur d'amorcer le développement d'un projet domiciliaire de 54 résidences.

Il faut rappeler que dans le schéma d’aménagement et de développement, il y a 14 secteurs à l’extérieur du périmètre urbain qui sont autorisés et, ça, ce sont des des vestiges de l’époque d’avant les fusions [décisions prises par le Canton de Brompton]. D’ailleurs, le secteur de la rue Prince-de Galles a été approuvé la première fois le 20 juillet 1981, alors ça fait plusieurs années qu’il y avait une vision de développer du résidentiel là , a mentionné le conseiller municipal et précisent du comité consultatif d'urbanisme, Vincent Boutin, lors du conseil municipal lundi.

On ne préconise pas l’étalement urbain en tant que tel. Par contre, comme c’est une disposition déjà identifiée dans le cadre du schéma d’aménagement, on complète le fait d’honorer ces espaces. On n’encourage pas de nouveaux espaces à l’extérieur du périmètre d’urbanisation , a tenu à préciser le directeur de la planification urbaine et du développement durable, Yves Tremblay.

Comme il s'agit d'un dossier du schéma d’aménagement de la ville-MRC, le règlement a été envoyé au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT), qui a 60 jours pour l’approuver. La construction des premières résidences devrait s'amorcer le printemps prochain, en mars. Déjà quatre terrains ont été réservés, soutient le promoteur Vincent Scallon.

Le Havre de Prince de Galles offrira des maisons unifamiliales sur des terrains d'environ 3000 mètres carrés (32 280 pieds carrés).

C'est sûr , a répondu Vincent Scallon lorsque questionné à savoir s'il était heureux du dénouement.

On veut que ça soit réglé et on veut que ça soit réglé du bon côté , ajoute le promoteur, dont la résidence fera partie du nouveau quartier.

Une maquette du Havre de Prince de Galles, le long du chemin des Écossais, à Sherbrooke. Photo : Radio-Canada

On est à cinq minutes du plateau Saint-Joseph et on a vraiment toutes les commodités de la Ville de Sherbrooke, mais on a toute la tranquilité de vivre en campagne, c'est le meilleur des deux mondes , vante le vice-président de Développement Cité Clark et fils du promoteur, Jeffrey Scallon.

Pas de problèmes d'alimentation en eau potable

Au cours des dernières semaines, des citoyens ont cependant manifesté des inquiétudes en lien avec l’alimentation en eau potable du secteur du chemin des Écossais.

Il s’agit de loin du plus gros projet autorisé en dehors des périmètres d’urbanisation et du plus mal désservi. En fait, il n’est pas désservi du tout [par le réseau d'aqueduc]. Si le projet est mené à terme, il risque de mettre en danger l’approvisionnement en eau des résidents du secteur. Nous n’avons pas de garanties que ce ne sera pas le cas , a indiqué de nouveau le citoyen Thierry Nootens lundi.

S'appuyant sur des vérifications faites auprès d'inspecteurs municipaux du secteur de Brompton et de fonctionnaires du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELC), Vincent Boutin assure toutefois qu'aucune problématique ne menace l'approvisionnement en eau potable et que les chiffres obtenus étaient « rassurants ».

On a aussi vérifié avec des puisatiers qui ont fait des démarches dans un rayon de 1 kilomètre de l'endroit pour savoir quel était le débit d’eau pour vérifier s’il y avait une problématique et, ce qu’ils nous disent, c’est que la moyenne des puits qu’ils ont forés à cet endroit obtiennent 1700 gallons par heure alors que le Ministère exige 160 gallons par heure, c’est donc 10 fois plus , résume Vincent Boutin.