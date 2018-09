Un texte de Saïda Ouchaou

La FCFA s'est donné comme mandat d'élaborer sa propre ébauche de Loi sur les langues officielles qui répondent aux besoins urgents, selon l'organisme, de modernisation de la Loi. Pour atteindre son objectif et influer sur le travail de la ministre de la Francophonie, Mélanie Joly, dont la lettre de mandat comprend de « commencer un examen afin de moderniser la Loi sur les langues officielles », la FCFA a pris les devants.

Toutefois, un tel projet a un coût, et la FCFA a contacté les organismes francophones à l'échelle du pays pour leur demander de l'aide. Le CSF a reçu une demande en mai dernier, et ce n'est que lors de son plus récent conseil d'administration, ce mois-ci, que la demande a été mise au vote.

Les sept élus ont voté en faveur de l'octroi d'une aide financière de 3000 $. La demande initiale indiquait une somme de 5000 $ ou d’un montant selon la capacité de l’organisme.

À lire aussi : Une demande d'argent aux organismes francophones pour moderniser la Loi sur les langues officielles

Le CSF a approuvé et appuyé publiquement les demandes de modification de deux organismes nationaux : la FCFA pour plusieurs de ses travaux dans ce sens comme son mémoire, « Donner un nouvel élan à la dualité linguistique canadienne! », et également ceux de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF).

Le CSF souhaite voir deux modifications majeures à l'actuelle Loi sur les langues officielles pour favoriser l'éducation en français :