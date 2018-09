Un texte de Jonathan Jobin

Margot Shore, la gardienne numéro un de la formation, et Gabrielle Émilien ont toutes deux joué aux États-Unis, alors que Julie-Anne Lamarche défendait la cage des Gee-Gees l'an dernier. Nous sommes très bien placés avec les gardiennes cette année , souligne l'entraîneur-chef de la formation, Steve Johnston.

L'ajout de Gabrielle a amené beaucoup d'expérience et même si Hillary a eu des blessures durant le camp d'entraînement, elle s'intègre bien à l'équipe , ajoute le pilote du gris et grenat.

Hillary Damman a quitté les rangs professionnels en France pour tenter une nouvelle aventure au Canada. Je voulais me lancer dans un nouveau projet et apprendre une nouvelle culture , explique Damman, qui a joué pendant cinq ans en 2e division française.

La gardienne des Gee-Gees de l'Université d'Ottawa, Hillary Damman Photo : Radio-Canada

Son adaptation au Canada se déroule bien alors qu'elle dit avoir trouvé un groupe plaisant et uni dans la capitale. Il n'en demeure pas moins que la gardienne a découvert un autre type de soccer en Amérique du Nord, qui l'oblige à modifier quelque peu son jeu. Nous avons une équipe qui a beaucoup plus le ballon. C'est nouveau pour moi parce que c'est beaucoup plus défensif en France. Je crois aussi que les filles ici sont beaucoup plus physiques , raconte l'ancienne gardienne de Rouen.

J'ai l'occasion de plus toucher le ballon au pied ici. Ça me permet aussi de développer d'autres compétences. Hillary Damman, gardienne des Gee-Gees de l'Université d'Ottawa

Avec autant de talent au sein de l'Université d'Ottawa, la compétition est forte pour obtenir du temps de jeu devant le filet cette saison. Hillary amène beaucoup de compétition. On travaille plus fort, parce qu'elle est internationale. Cela nous pousse à travailler ensemble et tout le monde veut être numéro un , dit Gabrielle Émilien.

Ce n'est pas un hasard si les Gee-Gees ont mis l'accent sur une bonne équipe de gardiennes cette année. L'entraîneur veut s'assurer d'être solide à l'arrière, afin de remporter les championnats nationaux, présentés à Ottawa. On veut arriver aux nationaux comme les champions de l'Ontario. On ne veut pas être là seulement parce qu'on est les hôtes , insiste Steve Johnston.

L'entraîneur-chef de l'équipe de soccer féminin des Gee-Gees, Steve Johnston Photo : Radio-Canada

Beaucoup de français chez les Gee-Gees

Alors qu'elle est venue au Canada pour apprendre l'anglais, Hillary Damman a atterri dans un environnement où le français est omniprésent. Plus de la moitié des joueuses des Gee-Gees parlent français, dont les quatre gardiennes de l'équipe. C'est intéressant qu'on parle tous français ensemble , rigole Gabrielle Émilien.

Les gardiennes, qui passent beaucoup de temps les unes avec les autres, se sont aussi rapprochées grâce à la langue de Molière. Une visite à un entraînement des Gee-Gees suffit pour s'en rendre compte, plusieurs joueuses de l'équipe communiquent ensemble en français. L'entraîneur Steve Johnston, originaire de Moncton, maîtrise lui aussi cette langue.

Les gardiennes des Gee-Gees à l'entraînement Photo : Radio-Canada/Jonathan Jobin

Malgré tout, Hillary Damman se force à interagir avec ses coéquipières anglophones. Plusieurs parlent français, mais elles parlent aussi anglais , raconte Damman en riant. Les entraîneurs essaient de me parler un peu des deux pour que j'apprenne, parce que c'est le but! Plusieurs filles ne parlent pas du tout français, alors j'essaie de parler avec elles pour apprendre l'anglais , précise l'ancienne gardienne de l'équipe nationale française des moins de 19 ans.

En français ou en anglais, toutes les joueuses ont le même objectif cette année : remporter de façon décisive les Championnats nationaux universitaires.