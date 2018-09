La société pharmaceutique est spécialisée dans le développement de vaccins à partir de plantes. Cette nouvelle biotechnologie tente de rendre les vaccins contre la grippe plus efficaces.

La Ville de Québec soutient qu'il s'agit d'un projet majeur pour la revitalisation du secteur.

« On est en train de gagner notre pari. On est en train de revitaliser le secteur et tout le monde va gagner. Ça veut dire que les gens qui habitent ici vont voir la valeur de leur maison monter », a lancé le maire de Québec, Régis Labeaume.

Le complexe qui permettra de créer et de maintenir 400 emplois est estimé à 245 millions. Le complexe entrera en service en 2021.