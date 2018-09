Sylvain Fournier, propriétaire de S. Fournier Excavation, a été condamné à 18 mois de prison mardi après-midi au palais de justice de Montréal.

Le drame est survenu le 3 avril 2012, dans l'arrondissement de Lachine, où Sylvain Fournier s'affairait avec son employé Gilles Lévesque à remplacer une conduite d'égout. La tranchée au fond de laquelle les deux hommes se trouvaient s'est effondrée sur eux, faute de mesures adéquates pour sécuriser les parois.

Gilles Lévesque a été enseveli dans l’éboulement et est mort d'un traumatisme crânien, alors que Sylvain Fournier a subi de graves blessures aux jambes, nécessitant une hospitalisation de dix jours.

« Le Tribunal est, naturellement, sensible à ce malheur qui afflige la famille de Gilles Lévesque et, conscient que rien ne peut réparer cette catastrophe, souhaite qu'elle puisse malgré tout trouver l'apaisement et la sérénité », écrit le juge Pierre Dupras dans sa sentence.

Dans son analyse de la peine à imposer, le juge retient que celle-ci doit atteindre des objectifs de dissuasion générale et individuelle.

Il estime, en ce qui a trait à la prise de conscience individuelle, que le fait que Sylvain Fournier a été déclaré coupable en mars dernier d'homicide involontaire « a nécessairement suscité une certaine réflexion à ce sujet chez le contrevenant ». Il ajoute qu’« il est de l'intention du Tribunal que la peine imposée favorise cet objectif ».

C'est pour cette raison qu'il lui a infligé une peine de 18 mois d'incarcération, qui sera suivie d'une probation de deux ans, au cours de laquelle il devra se soumettre aux conditions usuelles de garder la paix et d’avoir une bonne conduite.

L'accusé a été incarcéré sur-le-champ, mais il dispose de 30 jours pour porter sa peine en appel.

Il a d'ailleurs interjeté appel du verdict de culpabilité rendu contre lui.