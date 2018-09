La Première Nation propose l’installation d’un tablier de pont préfabriqué par-dessus la structure actuelle et qui permettrait deux voies de circulation.

Construit par la compagnie Acrow, le nouveau tablier coûterait entre 5 et 8 millions de dollars, pourrait être prêt en 12 semaines et aurait une durée de vie de 75 ans.

Toutefois, selon le chef de la Première Nation, Peter Collins, la réalisation du projet reste impossible sans l'appui de la Ville de Thunder Bay et la collaboration du Canadien National (CN).

Nous voulons que tout le monde mette de la pression sur [les dirigeants du CN] pour qu'ils fassent leur travail et rétablissent cet accès entre les deux communautés. Peter Collins, chef de la Première Nation de Fort William

Peter Collins explique qu’il s’agit d’une question de sécurité, entre autres parce que le détour par la route 61 force les automobilistes à traverser une intersection sans feux de circulation, en plus d’allonger le trajet d’environ 15 minutes.

L'état actuel de la chaussée sur le pont. Photo : Radio-Canada/Miguel Lachance

De son côté, le CN a proposé un pont ferroviaire avec une seule voie pour les automobiles et des feux de circulation, ce qui n'est pas une bonne solution selon le chef de la Première Nation de Fort William.

Cela va créer de la congestion , affirme M. Collins. Nous avons déjà eu une seule voie ouverte sur le pont et pendant les heures de pointe cela devenait chaotique.

La bataille judiciaire

En juin 2017, la Cour supérieure de justice avait tranché en faveur du CN, indiquant qu’elle n’était pas responsable des réparations du pont comme l'affirme la Ville de Thunder Bay.

Un an plus tard, la Cour d’appel de l’Ontario avait infirmé cette décision, mais l’entreprise ferroviaire a annoncé en juillet dernier son intention de porter la cause jusqu’en Cour suprême.

Le pont pivotant a besoin d'importantes réparations. Photo : Radio-Canada/Miguel Lachance

Même s’il n’y a pas de garantie que le plus haut tribunal au pays acceptera d’entendre la cause, M. Collins croit que l’attente n’est pas une solution : La situation doit être rectifiée, et elle doit l’être maintenant.

Dans un communiqué publié mardi matin, le maire de Thunder Bay Keith Hobbs a demandé de nouveau au CN de réparer le pont : La cour d’appel a été claire dans son jugement, le CN est entièrement responsable de leur pont.

Avec des informations de CBC