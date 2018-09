Sur la Côte-Nord, l'enjeu est grand pour le Parti Québécois (PQ) qui représente la circonscription de Duplessis depuis 42 ans. En 2014, la lutte avait été serrée entre la candidate libérale, Laurence Méthot, et la députée sortante et candidate péquiste, Lorraine Richard. Les deux opposantes se retrouvent cette année. Avec elles, deux autres femmes et un homme sont en lice pour l'élection du 1er octobre.