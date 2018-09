Un texte de Lise Millette

Lors des dernières élections provinciales, en 2014, outre le Parti libéral, le Parti québécois, la Coalition avenir Québec et Québec solidaire, les seules autres options qui s'offraient aux électeurs était Option nationale et le Parti conservateur du Québec. Le Parti vert n'avait pas présenté de candidats, contrairement aux élections de 2012.

Le 1er octobre prochain, les électeurs auront davantage de choix. Si le Nouveau parti démocratique n'est pas représenté, ils pourront choisir entre le Parti conservateur du Québec, le Parti vert, Citoyens au pouvoir et même un candidat indépendant.

Le Parti conservateur du Québec présente deux candidats, soit Éric Lacroix dans Abitibi-Est et Guillaume Lanouette dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue, qui doit régulièrement rajuster le tir sur son parti.

Il arrive souvent que les gens me demandent quelle est la différence entre nous et la CAQ. C'est une de mes questions préférées! Pendant un bout, on disait qu'on était à droite économiquement comme la CAQ. Je me fais un plaisir d'expliquer qu'on ne l'est pas. J'aime aussi expliquer qu'on n'est pas le Père Noël. Je ne me promène pas avec une poche pour donner des cadeaux à tout le monde. Ce qu'on aimerait, c'est essayer d'assainir les finances publiques et après ça voir où on peut mettre l'argent , affirme M. Lanouette.

Plus connu des électeurs, le Parti vert mise cette fois sur trois candidats dans la région, dont Jessica Wells, de Témiscaming, qui résume ses principales motivations.

Jessica Wells se présente pour le Parti Vert dans la circonscription Rouyn-Noranda-Témiscamingue lors de l'élection provinciale 2018. Photo : Jessica Wells

Ma première motivation est de protéger l'eau et l'environnement, parce qu'une fois que l'eau est contaminée, il n'y a pas de retour possible , affirme-t-elle, se disant préoccupée par le développement de projets miniers ou exploratoires à proximité des plans d'eau.

Citoyens au pouvoir du Québec

Nouveau joueur politique, la formation Citoyens au pouvoir propose une démocratie directe pour redonner plus de pouvoirs aux citoyens. Le candidat dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Fernand Saint-Georges, milite pour une démocratie directe pour et par le peuple.

Je ne comprends pas qu'on soit rendu à ce point-là dans une dictature informationnelle débridée qui raconte n'importe quoi. On le voit dans la campagne électorale, tout le monde raconte ce qu'il pense que le public veut bien entendre , dénonce Fernand Saint-Georges.

Stéphane Lévesque, candidat de Citoyens au Pouvoir du Québec dans Abitibi-Ouest Photo : Facebook/Stéphane Lévesque

Autre représentant de Citoyens au pouvoir, Stéphane Lévesque, dans Abitibi-Ouest, mise pour sa part sur un enjeu régional pour illustrer son option politique.

Sayona Mining veut mettre une mine près d'un esker, une source d'eau potable, et veut éviter le BAPE. Nous, on croit que les citoyens doivent avoir leur mot à dire et trancher sur la question. Présentement, on a l'impression qu'ils sont laissés de côté , fait-il valoir.

La circonscription d'Abitibi-Ouest compte également un candidat indépendant, Maxim Sylvestre. Avec huit candidats, c'est la circonscription qui présente le plus de choix aux électeurs dans la région.

En tout, 21 candidats et candidates se présentent dans les trois circonscriptions de l'Abitibi-Témiscamingue.