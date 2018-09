Un texte de Charlotte Dumoulin

Ainsi, les élus ne pourraient pas abroger cette loi, explique le professeur Ted Morton, auteur du rapport et ancien ministre provincial de l’Énergie.

Toutes les règles qui avaient été mises en place pour créer une stabilité fiscale en 2005 ont été enlevées, car elles avaient un statut normal. Ted Morton, auteur du rapport

La mise en oeuvre

Le professeur propose des contributions annuelles obligatoires, bon an mal an, de 30 % tirées des revenus du gaz et du pétrole. Cet argent serait placé dans le fonds du patrimoine pour équilibrer les finances.

Si ce genre de loi était déjà dans la Constitution, l'Alberta ne serait pas aux prises dans les prochaines années avec une dette de 70 milliards de dollars, pense Ted Morton.

À cet effet, il critique autant les néo-démocrates que les conservateurs, car il rappelle que c'était sous les conservateurs que ces contributions annuelles ont été abolies.

Selon lui, les partis au pouvoir choisissent d'utiliser plutôt cet argent pour obtenir des gains électoraux.

Ça doit être écrit dans la Constitution. Sinon, les gouvernements vont l'ignorer quand ce n’est plus pratique. Ted Morton, auteur du rapport

Le professeur de l'Université de Calgary indique par ailleurs que l'Alberta pourrait s'inspirer de ses voisins du sud. La plupart des États américains, comme l'Alaska, ont une loi sur l'équilibre budgétaire qui a su prouver son efficacité, précise-t-il.

Un changement à la Constitution canadienne

Selon Ted Morton, avec le feu vert de la Chambre des communes et du Sénat, l’Alberta pourrait rapatrier une partie de la Constitution canadienne et y apporter des modifications. Cette partie en question se nomme Loi concernant l'Alberta. C’est l’option la plus simple, et l’Alberta pourrait avoir ce pouvoir en vertu de l’article 43 de la Constitution, dit-il.