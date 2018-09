Screen Time

Les utilisateurs d’appareils mobiles d’Apple peuvent enfin mesurer le temps qu’ils passent devant l'écran. Cette fonction, située dans les paramètres, leur permettra de connaître exactement le nombre de notifications envoyées quotidiennement par chaque application et même le nombre de fois qu’ils allument leur écran. Le temps passé sur toutes les applications est aussi détaillé dans ce menu.

Il est possible d’établir des limites journalières pour chaque application ou catégorie d’applications. Les parents peuvent d’ailleurs contrôler cette option à distance sur les téléphones de leurs enfants.

Plus de sécurité

iOS 12 vient avec un générateur de mots de passe aléatoires de haute sécurité. Lorsque vous créez un nouveau compte en ligne ou si vous changez de mot de passe, un bouton apparaîtra dans le champ « Mot de passe ». Si vous appuyez dessus, un code sera généré automatiquement et enregistré dans le trousseau de votre compte Apple. Ce mot de passe sera par la suite rempli automatiquement chaque fois que vous voudrez vous connecter.

Si vous avez l’habitude d’utiliser le même mot de passe pour plusieurs services, cette nouvelle fonction vous permettra de les remplacer rapidement par des identifiants plus sécuritaires.

Retrouvez vos photos préférées...

Les photographes compulsifs ont maintenant plus d’options pour retrouver leurs photos sur leurs appareils. Le moteur de recherche de l’application Photos a été amélioré et permet maintenant de chercher des photos par type de lieu (musées, parcs, cafés, etc.). Vous pouvez même ouvrir une carte et sélectionner un bâtiment précis pour voir toutes vos photos prises à cet endroit.

... et vos chansons favorites

Apple Music a aussi apporté à son moteur de recherche une petite modification qui risque de plaire à beaucoup d’utilisateurs : la possibilité de chercher une chanson en entrant les paroles. Fini le temps où un ver d’oreille vous occupait le cerveau sans que vous puissiez le nommer!

Pas de ruban à mesurer, pas de problème!

Comme l’an dernier, Apple a mis un certain accent sur la réalité augmentée dans sa mise à jour d’iOS. Cette fois, le système d’exploitation est livré avec un ruban à mesurer virtuel. Il vous suffit d’ouvrir l’application Measure et de pointer le viseur de l’appareil photo sur la surface à mesurer. Vous pourrez alors indiquer les extrémités de ce que vous voulez mesurer en cliquant sur l’écran avec votre doigt, et le résultat apparaîtra comme par magie.