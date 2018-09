Les membres de l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) de la région des Prairies demandent au gouvernement fédéral de payer les fonctionnaires fédéraux dûment et dans les délais prévus.

« Les employés de la fonction publique fédérale se présentent chaque jour au travail pour offrir des services essentiels dont dépendent les Canadiens [et ce], même s’ils ne sont plus payés correctement », critique la vice-présidente régionale de l’AFPC, Marianne Hladun.

« Plus de 200 000 travailleurs et leurs familles souffrent encore des retombées financières et émotionnelles du désastre du système de paye Phénix », ajoute-t-elle.

Trois revendications principales

Les membres de l’Alliance de la fonction publique du Canada de la région des Prairies croient que les travailleurs touchés par ce système de paye défaillant devraient pouvoir se prononcer sur le développement du processus d’approvisionnement qui succédera à Phénix.

L’Alliance de la fonction publique du Canada de la région des Prairies soutient par ailleurs que le gouvernement de Justin Trudeau devrait cesser de demander aux employés surpayés de rembourser le montant brut qu’ils ont perçu en trop.

En février 2017, Radio-Canada a obtenu des documents internes révélant que le gouvernement fédéral avait versé près de 70 millions de dollars de trop à plus de 26 000 fonctionnaires et ex-employés partout au pays, et même à l'international.

L’AFPC est d’avis que ses membres surpayés devraient uniquement rembourser le montant net perçu en trop et non pas le montant brut. Ce dernier est plus élevé que le montant net, puisqu’il englobe la rémunération avant toute retenue fiscale ou sociale.

Enfin, les fonctionnaires fédéraux réclament la mise en oeuvre d’une enquête publique nationale sur le système de paye afin d’empêcher que les failles dans Phénix ne se reproduisent dans l’avenir.

L’Alliance de la fonction publique du Canada représente plus de 180 000 membres, dont plus de 20 000 sont établis au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta.

Regina est la troisième ville des Prairies à accueillir une manifestation contre le système de paye Phénix. Au cours des dernières semaines, des fonctionnaires fédéraux se sont aussi réunis dans les villes de Winnipeg et d’Edmonton.