Les lauréats seront annoncés le 25 octobre prochain.

Chanteur-compositeur bilingue, Étienne Fletcher est décrit par le CAS comme un artiste mélangeant ses héritages français et anglais pour livrer des oeuvres naviguant du blues au rock, du folk à la pop. Sa présence sur scène, qualifiée d’énergisante et charismatique, conquiert depuis quatre ans un public grandissant, dans l’ouest du Canada, en Ontario et au Québec.

Lauréat des galas Chant’Ouest et Nouvelle Scène en 2015, Étienne Fletcher a remporté les prix du public de ces deux événements. Il a aussi remportée le prix SOCAN Songwriting et le prix du jury à Baie-Saint-Paul en 2018.



Deux choisis dans la catégorie artistes d’excellence

Résidante de Duck Lake, au nord de Saskatoon, la cinéaste Marjorie Beaucage est aussi travailleuse culturelle et éducatrice. Sa biographie sur le site du CAS la présente comme un « agent de changement dans sa vie personnelle et dans la vie de ceux qui l’entourent ». Cette Métisse s’attache à donner la possibilité aux individus et aux communautés de raconter leurs histoires, en mettant notamment la caméra entre leurs mains. Le CAS qualifie son travail de respectueux et honnête, impliquant du mentorat, la construction de relations et de connexions.

Marjorie Beaucage cumule plus de 30 ans de films et de vidéos. Une présentation rétrospective à ImagiNATIVE aura lieu plus tard cette année en son honneur.

Originaire de la Saskatchewan, la photographe Laura St. Pierre a quitté sa province le temps d’obtenir un diplôme de premier cycle à l’université de Colombie-Britannique et à l’Université de l’Alberta, ainsi qu’une maîtrise des beaux-arts à l’Université de Concordia. Elle a également été instructrice d’art visuel à Grande Prairie Regional College de 2008 à 2013, avant de retourner dans sa province natale.

Le CAS lie la douzaine de financements de projets dont elle a bénéficié à la reconnaissance de ses pairs pour son travail d’excellence. Laura St. Pierre expose son travail à travers le Canada et à l’étranger et a été invitée à participer au symposium d’art contemporain de Baie-Saint-Paul à Québec.

Troupe du Jour, un organisme au fort leadership

Le CAS salue le travail de La Troupe du Jour en mentionnant son rôle de meneur en écriture théâtrale pour créer et développer une dramaturgie originale dans l’ouest du Canada. Son rôle de soutien d’auteurs fransaskois à chaque étape de création est également salué, ainsi que sa promotion de pièces contemporaines d’auteurs canadiens.

La Troupe du Jour contribue à développer la culture francophone au Canada depuis 1985 en accompagnant les auteurs, souligne le CAS. Il dénote également sa passion pour l’engagement communautaire, l’importance culturelle, et l’excellence artistique.