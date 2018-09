M. Rotrand a déposé, avec l’appui des membres de l’opposition officielle Christine Black et Andrée Hénault, une résolution qui affirme :

« que le conseil municipal prenne note du fait que les taxes sur le tabac sont moins élevées au Québec que dans toute autre province ou tout territoire canadien, et demande avec instance au prochain gouvernement du Québec d’augmenter le prix des cartouches de cigarettes pour qu’il atteigne, au minimum, le prix canadien moyen »;

et « que le conseil municipal demande également au prochain gouvernement du Québec d’examiner la pertinence d’augmenter l’âge légal requis pour acheter du tabac, telle qu’instaurée par de plus en plus d’États américains ».

Marvin Rotrand, conseiller municipal de Snowdon depuis 1982. Photo : Radio-Canada

Avant d’appuyer la motion, le parti au pouvoir a demandé un amendement précisant que ces changements devraient être adoptés « tout en renforçant les mesures de sensibilisation et de soutien à l’abandon du tabagisme, notamment auprès des populations défavorisées ou vulnérables ».

Le texte souligne que « le tabac tue plus de Québécois que l’alcool, les substances illicites, les accidents, les suicides et les homicides combinés et que les personnes qui consomment du tabac sont plus susceptibles de séjourner à l’hôpital et d’y rester plus longtemps ».

« Selon la Société canadienne du cancer, le tabagisme est responsable de 20 % de tous les décès à l’échelle nationale, qu’il engendre, pour notre système de santé, des coûts supplémentaires totalisant 6,5 milliards de dollars par année et a un impact économique négatif annuel de 16,2 milliards de dollars », est-il encore mentionné.

La motion note également que, selon des études, la consommation de tabac a tendance à être moins prévalente lorsque l’âge légal pour fumer est plus élevé et que le constat est similaire lorsque ses produits sont davantage taxés.

Le Québec est la province canadienne où les taxes sur les produits du tabac sont le moins élevées, à près de 30 $ pour une cartouche de 200 cigarettes. La Saskatchewan, le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador prélèvent de leur côté 60 $ de taxes pour la même quantité de cigarettes.