Ce cri d'alarme, Shafi Mohamed l’a partagé à notre journaliste Sophie Langlois dans un reportage qu’elle a présenté au Téléjournal du 15 juin 2015 et qu’anime Céline Galipeau.

Shafi Mohamed et sa famille vivent à Québec depuis novembre 2014. Le jeune père a dû fuir son Myanmar natal — que l'on connaît aussi sous le nom de Birmanie — car sa vie y était menacée.

Son père, fonctionnaire, est licencié sans aucune raison. Sa maison et son village sont brûlés par l’armée birmane. Il assiste à des massacres.

Il n'en revient pas du chaleureux accueil qu’il a reçu dans la ville de Québec. Après tout, on l’a toujours bafoué au Myanmar.

Tout cela parce que Shafi Mohamed appartient à une minorité ethnique musulmane, les Rohingyas, dont les autorités birmanes veulent se débarrasser à tout prix.

Les Rohingyas sont depuis longtemps ballottés par l’histoire.

Au 18e siècle, ils vivaient dans un royaume indépendant, Arakan. En 1742, les Britanniques s’emparent des royaumes d’Arakan et de Birmanie et les annexent à leur possession des Indes.

À la fin des années 1940, les Britanniques commencent à démanteler leur empire colonial en Asie.

Ils concèdent l’indépendance à la Birmanie en 1948 en intégrant au nouvel État le royaume d’Arakan. Dans cet état d’Arakan — rebaptisé Rakhine — vivent côte à côte les Birmans bouddhistes et les Rohingyas musulmans.

À sa naissance, la jeune démocratie birmane accorde tous les droits civiques aux Rohingyas comme aux autres minorités ethniques qui habitent le pays.

Mais en 1962, une junte militaire s'empare du pouvoir. Les nouveaux maîtres appartiennent tous à la majorité birmane bouddhiste. Ils tolèrent mal la présence des minorités ethniques et religieuses.

Ils commencent à malmener plusieurs d’entre elles, dont les Rohingyas.

En 1982, la dictature birmane enlève aux Rohingyas la citoyenneté birmane. L’imposition de la condition apatride est un premier pas vers l’expulsion des Rohingyas de la Birmanie.

Le gouvernement birman veut que les Rohingyas retournent vers leur supposé pays natal, le Bangladesh.

Pour les convaincre de fuir, l’armée birmane expulse les Rohingyas de leurs villages.

Les Nations unies estiment que 700 000 Rohingyas se sont réfugiés au Bangladesh. Ils vivent désormais dans des camps de fortune.