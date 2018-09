Un texte de Mathieu Simard

De nombreux résidents rencontrés ont néanmoins admis ne pas la connaître.

Ce n'est pas une question de parti politique, mais plutôt de valeurs. Si elle considère que les valeurs sont meilleures de l'autre côté de la chambre, je respecte son choix. une électrice

Les avis sont partagés parmi les électeurs de la circonscription d'Aurora - Oak Ridges - Richmond Hill suivant la défection de la députée fédérale Leona Alleslev. Photo : Radio-Canada

Ça a été une surprise pour moi, mais je ne sais pas comment vont réagir les autres citoyens. Vont-ils essayer de se venger des conservateurs parce qu'ils souhaitaient vraiment qu'une députée libérale représente la communauté? Je ne sais pas. une électrice

Des résidents se questionnent sur le choix de leur députée, Leona Alleslev. Photo : Radio-Canada

Je pense que c'est une décision qui lui revient. Nous pourrons lui donner notre vote ou non à la prochaine élection, dans un an. Mais je pense qu'elle sera réélue. un électeur

Si c'est pour le bien du pays, oui, nous respectons sa décision. un électeur

Son transfert va peut-être lancer un message au Parti libéral du Canada. Elle va peut-être créer un précédent et son geste va peut-être encourager d'autres députés à faire la même chose. une électrice

On se renseigne sur les partis pour prendre une décision éclairée et puis notre députée change de côté... je suis déçue. une électrice

Une défection sans importance

Selon le politologue Peter Graefe de l'Université McMaster, ce transfuge aura peu un impact à l'extérieur de la circonscription ontarienne.

Il anticipe toutefois des retombées négatives au niveau local, lors du prochain scrutin : certains participants conservateurs vont poser des questions [et se demanderont] si elle est vraiment conservatrice. Pour le Parti libéral, les gens seront peut-être un peu plus motivés de gagner et avoir leur vengeance sur Mme Alleslev. Mais au-delà de ce comté-là, non ça n'aura aucune incidence sur les choix électoraux [...] c'est une nouvelle assez passagère dans notre vie politique .

Il ajoute que le transfert de la députée n'est pas surprenant compte tenu de son parcours avant la vie politique.

Le fait qu'une libérale quand même assez à droite, proche du milieu militaire et qui vient du monde des affaires, ait décidé d'aller vers le Parti conservateur, ça ne va pas choquer beaucoup de monde , explique-t-il.

Peter Graefe souligne d'ailleurs que les électeurs d'Aurora - Oak Ridges - Richmond Hill ont voté massivement pour les conservateurs au dernier scrutin provincial. Le parti de Doug Ford avait récolté 52 pour cent des voix dans la circonscription, ce qui indique, selon lui, que Leona Alleslev craignait peut-être pour son siège à l'approche de l'élection fédérale.