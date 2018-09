Les deux coaccusés devront maintenant se défendre d'avoir possédé, produit ou vendu des choses utilisées dans la production de métamphétamine ou de drogues de synthèse.

Rappelons qu'une trentaine de policiers de la Sûreté du Québec (SQ) et de chimistes de Santé Canada avaient été dépêchés sur les lieux pour procéder au démantèlement du laboratoire clandestin, caché dans un bâtiment agricole.

Éric Lemire, 40 ans, de Bécancour, et André Rémi, 67 ans, de Saint-Valère, faisaient déjà face à des accusations de production de métamphétamine et de méfaits de plus de 5000 $ sur un bâtiment agricole.

Les deux accusés seront de retour en cour le 18 octobre prochain.