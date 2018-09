Un texte de Philippe-Vincent Foisy, correspondant parlementaire à Ottawa et animateur du balado La mêlée politique

À 15 h 30, les quatre enfants de Maxime Béliveau rentrent de l’école. Ils enfilent leurs bottes imperméables et leur combinaison, trois roses, une bleue. Leur tâche cet après-midi : nous guider et nous présenter leurs quelque 85 vaches.

C’est pour ses quatre enfants que Maxime Béliveau, 30 ans, a décidé d’investir plus d’un million de dollars pour construire une nouvelle étable : un nouveau robot pour la traite des vaches, un autre pour distribuer la nourriture et un autre pour bien la répartir dans l’étable.

« Il y a deux ans, ma fille est rentrée à l'école et avec mon horaire, c'est simple, je ne la voyais plus, explique-t-il. J'ai fait une famille pour voir mes enfants. »

En automatisant la traite les vaches, son horaire est beaucoup plus flexible. Il peut maintenant voir ses enfants autour de la table dans la cuisine plutôt qu’uniquement dans l’étable.

Le projet de Maxime Béliveau a fait partie de ceux retenus par le gouvernement canadien dans le cadre d’un plan d’aide à l’investissement mis en place après la signature de l’Accord de libre-échange avec l’Europe (AEGC). Cette entente ouvre le marché canadien à du fromage fin, 16 000 tonnes pourront être importées d'ici 2022.

Le programme a été vivement critiqué par les producteurs qui n’ont eu que sept jours pour soumettre leurs demandes. Des centaines ont été acheminées en vain, après la fermeture du programme.

Sur les quelque 2500 envoyées au ministère, environ 1800 ont été approuvés. Les producteurs seront peut-être plus chanceux lors de la deuxième phase, mais les critères n’ont pas encore été déterminés.

Les producteurs ont aussi déploré le fait que le gouvernement finance des investissements et des mises à niveau d'équipement, mais n’offre rien pour les pertes de revenu subies après l’ouverture du marché.