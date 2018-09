Les parents font aussi une demande fondée sur la Charte contre la régie de la santé Vancouver Coastal et le ministère des Enfants et du Développement de la famille qui ont, selon eux , failli à protéger le petit. Ils soutiennent que la mort de l’enfant aurait pu être évitée si la régie et le ministère avaient suivi des politiques et des procédures raisonnables pour surveiller des garderies ayant fait l’objet de plaintes.

Aucune des allégations n’a été prouvée en cour. Aucun énoncé de défense n’a encore été soumis par les intimés. Ni la régie de la santé ni le ministère n’ont voulu commenter sur cette affaire en faisant valoir qu’elle se trouve devant les tribunaux. Ils offrent leurs condoléances à la famille.

Selon l’avis de recours civil déposé à la Cour suprême de la Colombie-Britannique, le jour du drame, la mère, Shelley Sheppard, dit avoir suivi un pompier dans la maison et jusqu’en haut des escaliers où elle a vu son garçon gisant au sol. « Il était d’une pâleur “grise” et il était évident qu’il était décédé », est-il écrit.

Des dossiers de la régie de la santé montrent que l’exploitante de la garderie, Yasmine Saad, avait contrevenu trois fois au règlement relatif au nombre d’enfants sous sa garde.

Selon la B.C.'s Community Care and Assisted Living Act, les exploitants de garderie sans permis peuvent s’occuper de deux enfants seulement en même temps et peuvent recevoir une amende pouvant atteindre 10 000 $ par jour d’infraction. De nombreux avertissements avaient été remis à la garderie au fil des ans, mais aucune mesure n'avait été prise contre elle ni aucune amende imposée.

D’après les documents, quand la mère est arrivée le jour de la mort de son enfant, « elle a vu que la garderie était bondée d'enfants et que l’exploitante avait caché un enfant derrière un divan et que d’autres enfants étaient attachés à des chaises ».

Le coroner enquête toujours, mais dans les documents Shelley Shepperd dit comprendre que Mac Saini a été laissé sans surveillance et qu’il s’est étranglé à cause d’un fil électrique, ce qui a selon elle mené à sa mort.

« Depuis la mort de Mac l’an dernier, nous avons essayé de trouver une façon de vivre avec ce cauchemar en essayant d’accepter qu’il ne reviendra pas », a dit la mère à CBC.

Avec les informations d'Anita Bathe, CBC News