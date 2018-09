Un texte de Lise Millette

Celles-ci font d'ailleurs l'objet d'une reconnaissance marquées lors du gala de clôture de l'événement.

En marge des discussions, une décision rendue en juin par le Tribunal administratif du travail alimente les discussions. La juge Manon Gauthier a renversé un jugement rendu en 2016 qui interdisait une méthode largement pratiquée dans le domaine minier: celle du soutirage.

De nombreuses minières, dont Agnico Eagle, Iamgold, Niobec, Glencore, Métanor et les Syndicat des métallos et des travailleurs affiliés à la CSN contestaient la décision de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sérurité du travail.



Un court atelier, sur ce jugement, s'est tenu avec l'éclairage de l'avocat Bernard Cliche de Morency Société d'avocats.

La présidente directrice-générale de l'Association, Josée Méthot, est satisfaite de la décision rendue par la juge Manon Gauthier.



« Le jugement confirme ce que nous avons toujours plaidé, que notre façon de travailler, de faire le soutirage minier sous chantier chargé ou en chargement est une pratique sécuritaire. Et c'est ce que la juge a rendu comme conclusion », a mentionné Mme Méthot.