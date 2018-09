La directrice générale a noté que, l’an dernier, la Ville a économisé 2,2 millions de dollars grâce à la Commission de révision des dépenses et des services. Depuis 2013, la Commission a aidé à réaliser des économies totales de 15,4 millions de dollars.

Par ailleurs, Mme Lajoie rappelle que 239 millions de dollars ont été investis dans 232 projets d’infrastructure complétés, planifiés ou débutés en 2017.

Pour sa part, le maire Maxime Pedneaud-Jobin a affirmé que 2017, on va s'en rappeler longtemps . Les inondations ont été lourdes à porter pour l'ensemble de nos services pour l'appareil municipal. Pendant ce temps on faisait un virage majeur au niveau de relations de travail , a dit le maire, se réjouissant d’avoir atteint une paix syndicale .

Par ailleurs, la conseillère du district du Parc-de-la-Montagne–Saint-Raymond, Louise Boudrias, s’est réjouie du fait que la directrice générale ait présenté son bilan publiquement. Ça permet aux citoyens de voir ce que nos services font , a-t-elle dit.

Inondations

Marie-Hélène Lajoie a rappelé que 2000 résidences ont été touchées et que 1400 personnes ont été évacuées lors des inondations qui ont frappé Gatineau au cours de l’année 2017.

Au total, 376 000 sacs de sable ont été remplis et distribués par la Ville. En plus des 2000 bénévoles qui ont mis la main à la pâte pendant ces inondations, la directrice générale a souligné que des employés municipaux ont été mobilisés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant la période de crue la plus intense.

Pour ce qui est de la gestion du rétablissement, on a été novateurs avec la création d'un guichet unique pour les sinistrés et l’adoption d'accommodements , a fait valoir Mme Lajoie. Elle a cité en exemple le traitement des factures municipales des résidents, qui a été adapté en raison des inondations.

Rayonnement culturel

En 2017, des subventions totalisant 377 000 $ ont été octroyées à 10 organismes pour l’animation du centre-ville de Gatineau.

Les parcs et espaces verts ont pour leur part bénéficié d’un investissement total de 3,5 millions de dollars au cours de la même période.

Pour ce qui est de la gestion des arénas, la Ville a renouvelé les concessions avec différents organismes et les heures de glaces ont été maximisées, a souligné la directrice générale, ajoutant que le projet de complexe quatre glaces est bien en selle.

Avec les informations de Nathalie Tremblay