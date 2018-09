Un texte de Saïda Ouchaou

La pression immobilière se fait sentir depuis des années en Colombie-Britannique et avec les nouvelles constructions, les traces du passé historique de la province s’estompent rapidement dans certaines régions.

Pour tenter de donner une place à ce patrimoine et générer les efforts nécessaires à sa préservation, Heritage BC établit une liste de surveillance des sites susceptibles de disparaître, un outil unique à la province, à l’exception d’une liste du même genre à l'échelle nationale. L'organisme à but non lucratif a pour mission la conservation du patrimoine historique de la province à travers la sensibilisation aux questions de préservation et la promotion de l’importance du patrimoine.

Personne n’aime voir le nom de son immeuble sur une liste comme celle-là. Paul Gravett, directeur général Heritage BC

Selon le porte-parole d'Heritage BC, le propriétaire d'un immeuble sur la liste, qu’il appartienne au secteur public ou privé, se voit notifier qu’il y a un problème.

Un appel au financement

Heritage BC n’a pas de financement à accorder aux propriétaires des sites visés pour les aider à préserver l’immeuble.

L'organisme Heritage BC veut sauver l'édifice qui abrite la succursale Collingwood de la bibliothèque de Vancouver. Photo : Radio-Canada/Frédéric Gagnon

Nous avons besoin de plus de soutien pour sauver ces immeubles. Une fois qu’on les perd du patrimoine, ils disparaissent à jamais sans possibilité de faire marche arrière. Paul Gravett, directeur général d'Heritage BC

La municipalité de Prince Rupert se retrouve visée dans la liste établie par Heritage BC avec un édifice dans la catégorie patrimoine église : First Presbyterian Church. L’église presbytérienne a ouvert en 1925.

Faute de fonds et malgré une tentative de conservation par la Ville en 1993 avec la désignation de patrimoine municipal, l’église est à vendre. Elle a fermé ses portes le 30 mai 2018.

Contactée par téléphone, la directrice des communications, Veronika Stewart, indique que la municipalité travaille en ce moment à clarifier les conditions requises pour la préservation du site lors de sa vente.