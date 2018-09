Une sélection présentée en collaboration avec Les libraires

Moi, ce que j'aime, c'est les monstres

Emil Ferris, trad. Jean-Charles Khalifa (Alto)

« Abordez cette œuvre avec toute l’attention qu’elle mérite. Si vous la feuilletez rapidement, vous allez être submergé par tellement de beauté que vous serez tout étourdi! Ce livre est une BD vraiment à part par le style et l’esthétique, mais en plus, imaginez-vous donc que l’histoire est solide et poignante. Je crois que nous tenons entre les mains un monument dont on parlera longtemps. J’ai tellement hâte de lire la suite... Je vous jalouse, chers lecteurs, d’avoir l’occasion de découvrir cet univers pour la première fois. »

Shannon Desbiens, librairie Les Bouquinistes (Chicoutimi)

Forêt obscure

Nicole Krauss, trad. Paule Guivarch (L’Olivier)

La couverture du livre « Forêt obscure » de Nicole Krauss Photo : Éditions de l'Olivier

« Le plus récent livre de l’écrivaine américaine nous plonge dans une double intrigue : d’un côté, il y a Nicole, écrivaine qui s’exile à Tel-Aviv dans le but de retrouver non seulement son inspiration, mais également son identité; de l’autre, Jules Epstein, un riche New-Yorkais qui disperse sa fortune en espérant faire le deuil de ses parents et accepter son divorce. Ce roman qui joue avec les limites entre le réel et la fiction vous entraînera dans une vertigineuse quête identitaire, laquelle ne se fera pas sans un mystérieux personnage ressuscité des morts, Franz Kakfa. »

Pascale Brisson-Lessard, librairie Marie-Laura (Jonquière)

Quelqu’un

Nicholas Giguère (Hamac)

La couverture du livre « Quelqu'un » de Nicholas Giguère Photo : Hamac

« Après son surprenant ouvrage Queues, Nicholas Giguère propose cette fois Quelqu’un, un roman écrit en vers qui se déroule dans un bar gai, en Beauce, et traite de la solitude, du mal de vivre et de l’envie d’être aimé. Le jeune narrateur pose un regard désabusé sur le monde qui l’entoure, alors qu’il souhaite seulement être important pour quelqu’un et ne pas finir sa soirée seul. »

Alexandra Mignault, revue Les libraires

Mykonos

Olga Duhamel-Noyer (Héliotrope)

La couverture du livre « Mykonos » d'Olga Duhamel-Noyer Photo : Heliotrope