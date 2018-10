Un texte de Geneviève Proulx

L'inquiétude des voisins n'était rien à côté de celle de Marie-Christine Lessard, la maman d'Eliot. Rapidement, elle a demandé l'aide de son médecin de famille qui, lui, l'a référée à un pédiatre.

L'attente commence.

Marie-Christine Lessard, la maman d'Eliot, 6 ans, qui est en attente de traitement en pédopsychiatrie Photo : Radio-Canada

Les possibles diagnostics évoqués par le pédiatre pleuvent et vont du TDAH à l'autisme en passant par la douance, les troubles de l'attachement, de l'opposition et sensoriels. Malgré tout, le médecin est incapable de mettre le doigt sur le bobo et demande à un pédopsychiatre de prendre la relève.

Eliot a maintenant 3 ans et lui et sa maman attendent de trouver ce qui cloche depuis plus d'un an.

L'unité des adolescents du département de pédopsychiatrie du CHUS-Hôpital Fleurimont. Photo : Radio-Canada/Réjean Gagnon

Ce n'est qu'en février dernier, alors qu'Eliot venait de souffler cinq chandelles sur son gâteau, qu'il a finalement été vu pas ce tant attendu spécialiste des troubles psychiatriques des enfants. Trois ans après sa demande à l'aide, la maman était pleine d'espoir : enfin, on saurait ce qui cloche dans le coco de son poussin, mais surtout on pourrait enfin lui apporter l'aide à laquelle il a tant besoin.

Malheureusement, Eliot n'est pas ressorti du bureau du pédopsychiatre avec un diagnostic précis. On m'a dit, hors de tout doute, que mon garçon n'était pas autiste. Il m'a aussi dit que mon fils avait un mal-être qui est flagrant, qu'il ne va pas bien, que c'est urgent de l'aider et qu'il fallait qu'il soit revu rapidement , raconte sa maman.

En septembre 2018, aucun pédopsychiatre n'a revu le bambin qui est maintenant âgé de six ans. Pendant ce temps, les problèmes s'accumulent.

« Moi, je fais quoi? Je pleure. »

L'attente est longue. Très longue même pour cette mère qui doit jongler entre les multiples crises de son fils- une couture de bas mal placée peut dégénerer-, sa violence, sa tristesse. Mais ce n'est rien pour elle. Pendant ce temps là, mon gars il attend. Pendant ce temps-là, il est en classe de trouble de comportement. Pendant ce temps-là, il n'a pas accès aux spécialistes. Pendant ce temps-là, il ne va pas bien. Pendant ce temps-là, il fait des crises à la maison. Pendant ce temps-là, il n'a pas personne pour l'aider. Moi, je fais quoi? Je pleure , déplore Marie-Christine Lessard.

Même si elle ne veut pas rester les bras croisés à regarder les pages du calendrier s'envoler tranquillement en attendant que leur tour vienne, reste que les moyens d'action sont limités. Je l'aide du mieux que je peux. Il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a pas de pédopsychiatre au privé. Même si je voulais passer ma paye là-dedans, il n'y en a pas de solution. On est esclaves du système de santé qu'on a.

Une entrée scolaire catastrophique

L'entrée à l'école du petit a été catastrophique. À sa première journée, il a agressé physiquement non seulement des enfants, des adultes, mais il a aussi blessé l'éducateur du service de garde. Au bout de deux semaines, Mme Lessard est convoquée par la direction. On lui annonce qu'Eliot n'est pas prêt à commencer l'école. Ils voulaient que je le garde à la maison deux jours par semaine. On m'a aussi proposé qu'il aille à l'école que des demi-journées, mais sans accès au service de garde. Je travaille. Ça ne peut pas fonctionner s'étonne-t-elle encore de la proposition.

Finalement, le petit a été changé d'école en décembre pour intégrer une classe de troubles de comportement qui avait une place de libre. Eliot a été transféré à nouveau dans une autre école cette année pour intégrer la classe de troubles de comportement de son quartier. C'est une troisième école en deux ans pour un enfant qui a des besoins particuliers et qui a besoin de stabilité. Les personnes qui le devaient ne s'en sont pas occupées comme il faut. Si on avait eu les services adéquats, tout ça ne serait pas arrivé.

Il faut faire bouger les choses et rapidement. Mon garçon a besoin d'aide, mais ce n'est pas seulement le mien qui en a besoin. Ces enfants-là sont notre avenir et si on ne les aide pas, c'est notre avenir qu'on handicape et notre avenir a besoin d'aide aujourd'hui. Marie-Christine Lessard, maman d'Eliot

Finalement. l'appel tant attendu est arrivé il y a quelques jours. Mais pas question de revoir un pédopsychiatre. On m'a dit qu'ils avaient relu le dossier d'Eliot et qu'ils posaient un diagnostic de trouble de l'attachement ambivalent. Qu'il n'avait pas besoin d'être revu. Je suis jettée par terre. On va devoir aller au privé!. On ne peut pas laisser ça comme ça , dit-elle, sous le choc.

Longue liste d'attente au CHUS

Eliot n'est pas le seul à attendre des services en pédopsychiatrie. Selon des documents obtenus par Radio-Canada Estrie, en juillet, il y avait 73 enfants de moins de 17 ans en attente d'une évaluation. Cette étape est réalisée par une infirmière et permet de diriger le patient vers les bons services, mais aussi de dresser une liste prioritaire des cas.

Si le jeune doit rencontrer un pédopsychiatre, il verra son nom s'ajouter à la liste de ceux en attente de traitement. En juillet, ils étaient 128 patients à attendre une première rencontre.

L'augmentation du nombre de références médicales en pédopsychiatrie est en partie responsable de ces listes d'attente avec l'arrivée d'une nouvelle clientèle. Sherbrooke est une ville d'accueil pour les immigrants. Ce sont des jeunes qu'on voit plus régulièrement qu'auparavant avec des problématiques assez complexes comme des troubles de stress post-traumatiques , explique d'entrée de jeu Dre Stéphanie Mailloux, pédopsychiatre au CHUS-Hôpital Fleurimont.

Dre Stéphanie Mailloux, pédopsychiatre au CHUS-Hôpital Fleurimont Photo : Radio-Canada

La pédopsychiatre soutient que, depuis 2007, le nombre de pédopsychiatres a doublé au CHUS-Hôpital Fleurimont sans qu'il n'y ait d'ajout, en parallèle, de ressources professionnelles comme des travailleurs sociaux, des psychologues et des psychoéducateurs.

Dre Mailloux assure que, depuis les dernières années, plusieurs moyens ont été mis en place pour mieux répondre à la demande. La présence de deux infirmières cliniciennes qui assurent un lien direct avec les familles et les différents acteurs du milieu est un exemple.

Selon le CIUSSS de l'Estrie-CHUS, les délais se sont grandement améliorés au cours des quinze dernières années. En 2004, l'attente pouvait s'étirer jusqu'à trois ans. Le temps d'attente se compte maintenant en mois , soutient la pédopsychiatre.