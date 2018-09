La motion rappelle notamment qu'aucune province n'avait utilisé jusqu'à maintenant la clause dérogatoire de la Constitution pour modifier la taille d'un conseil municipal durant une campagne électorale.

C’est l'opposition officielle qui avait présenté cette motion lundi. Mais mardi, elle a été déposée conjointement par le chef intérimaire d’Ensemble Montréal, Lionel Perez, et la mairesse Valérie Plante.

La motion déclare :

« que la Ville de Montréal démontre son soutien au conseil municipal de Toronto, en réaffirmant le principe voulant que tous les ordres de gouvernement doivent respecter l’autonomie des gouvernements municipaux et locaux et la démocratie locale »;

« que la Ville de Montréal marque son opposition à tout recours à l’article 33 de la Charte canadienne des droits et libertés (disposition de dérogation) visant à bafouer les droits démocratiques à l’échelle locale »;

« que la Ville de Montréal appuie la Fédération canadienne des municipalités afin qu’elle prenne les mesures nécessaires pour amorcer un dialogue sérieux avec le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux au sujet de l’accroissement et de la protection de l’autonomie des gouvernements municipaux ».

Valérie Plante a dit en avoir discuté avec le maire de Toronto, John Tory. Ce dernier lui a exprimé sa reconnaissance.

« Aucune ville n’est à l’abri d’une telle ingérence, a dit Mme Plante pendant la séance de mardi. Et c’est exactement pour cette raison qu’on doit se lever et dire haut et fort : "Non, ça marche pas comme ça." »

On a des acquis, on a négocié fort, on est un gouvernement de proximité, on travaille pour les citoyens. Nous voulons le respect. On ne veut pas se faire imposer des agendas qui viennent d’autres paliers gouvernementaux. Valérie Plante, mairesse de Montréal

Les mots de la mairesse visaient clairement aussi le chef caquiste François Legault, qui a affirmé plusieurs fois au cours des derniers mois qu'il y a « beaucoup d’élus municipaux à Montréal ».