Dans un communiqué publié mardi, il précise que SFU accueillera 17 nouveaux étudiants et UBCO 20. Il rappelle aussi que la demande pour les programmes d’éducation en français est en hausse et que les parents doivent subir les listes d’attente.

« Plusieurs parents sont incapables de trouver des places dans les programmes en langue française, en partie à cause du manque d’enseignants spécialisés dans notre province », soutient la ministre de l’Éducation supérieure, des Compétences et de la Formation Melanie Mark. Selon elle, investir de la sorte dans des places d’enseignement ciblées aidera à s’attaquer au recrutement de plus d’enseignants pour les programmes en français.

Le directeur général de Canadian Parents for French pour la Colombie-Britannique Glyn Lewis applaudit les initiatives mises de l’avant par la province pour faire face à la popularité croissante des programmes de français. « Nous estimons qu’il manque entre 100 et 150 enseignants de français dans les communautés de toute la province », souligne-t-il toutefois dans ce même communiqué.