We Solved It : un sketch ironique sur la diversité

L’un des premiers numéros de la soirée a vu les Kate McKinnon et Kenan Thompson célébrer les progrès des prix Emmy concernant la diversité des nominés, thème récurrent ces dernières. Leur chanson We Solved It (C'est réglé) avait toutefois un ton clairement ironique, laissant entendre que rien n’était acquis.

Sandra Oh, qui a participé au sketch, était le symbole de cette apparente victoire, alors que la Canadienne était la première femme d’origine asiatique nommée dans une catégorie célébrant les meilleures actrices dans un premier rôle. « Vous voyez, il y en avait aucune, maintenant il y en a une », a plaisanté Kenan Thompson.

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

Ovation pour Betty White

L’actrice de 96 ans a été l’une des vedettes les plus applaudies de la soirée alors qu’elle a reçu un honneur spécial. « Oh mon Dieu, je vais partir pendant que je suis encore au sommet », a-t-elle plaisanté, faisant semblant de quitter la scène quelques secondes seulement après y être arrivée.

Célèbre pour son rôle dans la série Golden Girls, Betty White a montré qu’elle restait la femme adorable et drôle qui a fait d’elle l’une des actrices préférées des téléspectateurs américains. « Il est incroyable de pouvoir faire une carrière aussi longue et que les gens vous supportent encore », a encore indiqué la comédienne, déclenchant les rires de la salle.

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

Une demande en mariage

Dans une cérémonie organisée à la minute près, les moments imprévus prennent encore plus de saveur. La demande en mariage de Glenn Weiss a fait partie de ceux-là.

Gagnant du prix de la meilleure réalisation pour une émission spéciale de variétés, grâce à son travail lors de la cérémonie des Oscars 2018, s’est tourné vers sa compagne au moment de son discours de remerciement. « Tu te demandes pourquoi je n’aime pas t’appeler ma petite-amie. C’est parce que je t’appelais ma femme », lui a-t-il déclaré, déclenchant les acclamations de l’assistance et une réaction enchantée de la principale intéressée.

La séquence est d’autant plus réjouissante que la future mariée a dit oui en montant à son tour sur scène. Il s’agissait de la première demande en mariage jamais faite lors des prix Emmy.

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

Hannah Gadsby et l’un des rares moments féministes

Les vedettes choisies pour remettre des trophées rivalisent de petits discours humoristiques. À ce petit jeu, Hannah Gadsby a remporté la partie lundi soir. Arrivée sur scène pour décerner le prix Emmy de la meilleure réalisation pour une série dramatique, l’humoriste a d’abord décrit ce moment comme … « non normal ».

En moins d’une minute, l’Australienne a livré un discours grinçant en lien avec le mouvement #MoiAussi, lors d’une des rares évocations des problèmes rencontrées par les femmes à Hollywood.

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

« Le monde est devenu un peu fou. Je veux dire, juste quelqu’un comme moi, qui ne suis personne et qui ne viens de nulle part, ai le droit de faire ce délicieux boulot [présenter un prix]. Un costume gratuit, des nouvelles chaussures, tout ça parce que je n’aime pas les hommes », a déclaré la jeune femme, ouvertement lesbienne.

Celle-ci a continué, défiant certains hommes qui manqueraient d’humour face à son humour féministe.

Je plaisante, évidemment. C’est juste des blagues, les gars, on se calme. On connaît l’histoire avec le mot-clef #PasTousLesHommes... mais quand même beaucoup d’entre eux. Non, c’est juste des blagues. [...] Plus personne ne sait ce que veut blaguer veut dire, surtout les hommes, n’est-ce pas les gars? C’est pour ça que je présente ce prix toute seule. Hannah Gadsby

Après ce discours, plusieurs sur les réseaux sociaux ont souhaité que Hannah Gadbsy anime la prochaine cérémonie des prix Emmy.

RuPaul, entre humour et amour

Il a enfin gagné! Après dix saisons, RuPaul's Drag Race a remporté son premier Emmy (meilleur programme de téléréalité-compétition). Son producteur et présentateur RuPaul a dit parler au nom « des 140 drag queens que nous avons relâchées en pleine nature ».

L’artiste californien a surtout tenu à s’adresser « aux rêveurs » et à prôner un message pour que chacun s’accepte tel qu’il est. « Si vous ne vous aimez pas vous-même, comment allez-vous pouvoir aimer quelqu’un d’autre? », s’est-il écrié.

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

RuPaul a également été sacré meilleur animateur d’un programme de téléréalité, un doublé jamais réalisé jusqu’à présent.