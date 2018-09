Fondée il y a huit ans, l'entreprise a connu une période difficile l'an dernier. Quand on manque de main d'oeuvre et que l'on double notre délai de livraison, on devient moins populaire , explique la femme d'affaires. Pour remédier à la situation, elle a procédé, l'été dernier, à l'embauche massive d'immigrants. Elle en compte maintenant 15 au sein de ses deux succursales. La plupart sont encore en francisation.

C'est là que M. Legault me fait réagir. Les gens que j'ai embauché voulaient travailler, mais ne voulaient pas arrêter la francisation. Lise Déziel, présidente-directrice générale Cordé Électrique

Les horaires de travail ont donc été modifiés pour répondre tant aux besoins des employés que de l'employeur.

Essentiellement, les immigrants parlent assez bien l'anglais. La barrière de la langue ne représente pas une problématique pour l'entrepreneure. Ils veulent parler en français, tout le monde met de l'eau dans son vin. Oui, on dit une phrase, un mot en anglais pour s'assurer qu'ils ont bien compris, mais on commence et on finit toujours en français pour qu'ils apprennent. Ils apprennent très vite tout le vocabulaire technique de l'entreprise , ajoute-t-elle.

Selon Lise Déziel, l'intégration dans la communauté se passe très bien. On accompagne notre ingénieur qui est en train de faire venir son épouse.

D'ailleurs, des rencontres entre les différents employeurs de Valcourt ont régulièrement lieu pour faciliter l'intégration des nouveaux employés.