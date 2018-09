Le nombre d’usagers a diminué de près de 7 % sur la ligne Deux-Montagnes par rapport à l’achalandage habituel. C’est un millier de personnes de moins que les 15 000 qui utilisaient le service avant les travaux.

À la gare Mont-Royal, on a retranché une voie en raison des travaux du REM. Il y a aussi quatre départs de moins, en semaine, ce qui implique que les trains qui restent sont plus remplis.

L’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) fait campagne depuis août pour demander aux usagers de modifier leurs habitudes de transport. Elle leur demande par exemple de privilégier l’autobus ou le métro pour se rendre au centre-ville de Montréal afin de libérer les trains pour ceux qui habitent plus loin et pour qui ces autres moyens ne sont pas une option viable.

Des représentants de l’ARTM, du REM et d’exo – autrefois appelé « Réseau de transport métropolitain » – ont souligné mardi que « les scénarios initiaux où des débordements susceptibles d’affecter plusieurs centaines d’usagers par jour avaient été envisagés sur les quais, suite au retrait de quatre départs en semaine, ne se sont toutefois pas avérés ».

Parmi les efforts que font ces partenaires, ils ont mentionné la mise à niveau des voitures automotrices MR-90 qui devrait être terminée avant le début de l’hiver.

La situation va selon toute évidence empirer d’ici 2020, parce que les travaux vont prendre encore plus d’ampleur et que les contraintes vont se multiplier.

La prochaine phase de travaux du REM sur la ligne Deux-Montagnes nécessitera l’interruption du service entre la gare Du Ruisseau et la gare Centrale, à compter du début de 2020 et pour environ deux ans.

« Malgré la volonté de tous les partenaires de maintenir le service le plus longtemps possible, l’interruption du service de train à ce moment est inévitable », ont-ils dit.

Plusieurs scénarios sont à l’étude pour solutionner le casse-tête à venir. « Les grands principes des mesures alternatives » devraient être présentés avant la période des Fêtes, ont-ils indiqué.