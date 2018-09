Il affrontera, dans une compétition amicale, des artistes de la relève de l'Ouest et du Nord canadien, au théâtre Waterfront de Vancouver.

Kaya Free vit avec sa famille à Regina depuis 2017. C'est le lauréat du concours Nouvelle scène 2018 durant lequel il a également remporté le Prix du public et le Prix de l'autopromotion. Cette victoire lui a ouvert les portes du concours Chant’Ouest, mais lui a aussi permis de recevoir des formations pour se perfectionner. Il espère maintenant pouvoir appliquer tout ce qu’il a appris lors du gala du Chant'Ouest.

Le rappeur originaire du Burundi explique que c’est Nouvelle scène qui lui a permis de s’« affirmer comme [il est] maintenant ». Il voit donc le concours Chant’Ouest comme une continuité de « tout ce [qu’il] a appris depuis Nouvelle scène ». Le rappeur affirme qu’il n’a pas peur de se présenter sur scène jeudi soir.

