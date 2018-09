Elle permet de préserver les tissus de plantes et d’animaux et le matériel génétique connexe, pour ainsi soutenir la recherche sur la flore et la faune du pays.

Concrètement, cette banque de conservation est une salle comportant six congélateurs cylindriques refroidis à l’azote liquide qui offrent une température de stockage de -170 °C , indique le Musée de la Nature.

À cette température, les molécules dans les échantillons de tissus que nous stockons sont très bien conservées. Tout mouvement moléculaire est ralenti, donc l'ADN sera préservé à perpétuité , assure Roger Bull, chef des opérations de la Cryobanque.

Les restes d'animaux comme ce pygargue à tête blanche sont stockés à température ambiante à proximité, mais leur ADN et leurs tissus ne sont pas suffisamment conservés pour être analysés, contrairement à ce que permet la conservation de l'ADN dans une cryobanque. Photo : Radio-Canada/Hallie Cotnam/CBC

Si nous savons qu'une espèce est en danger, nous pouvons utiliser ces échantillons pour analyser son ADN , donne M. Bull comme exemple.

Les six cylindres de stockage ont une largeur d'environ 1,2 mètre et une hauteur de 1,7 mètre, selon M. Bull.

À l'intérieur de l'un des cylindres se trouvent 7 000 échantillons de tissus de vertébrés que Parcs Canada a fournis, y compris de grizzlis et de tortues mouchetées.

Ces boîtes contiennent 7 000 échantillons de tissus et d’ADN de Parcs Canada. Photo : Radio-Canada/Hallie Cotnam/CBC

Chaque congélateur pourra contenir quelque 31 000 échantillons dans des flacons de 2 ml.

Pour ceux qui aimeraient voir la Cryobanque de plus près, une journée portes ouvertes aura lieu le samedi 13 octobre dans l'édifice de la recherche et des collections du Musée canadien de la nature situé au 1740, chemin Pink, à Gatineau.

