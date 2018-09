Un texte de Marie Isabelle Rochon

C’est le 20 septembre que les électeurs de la circonscription de Windsor Lake à Saint-Jean seront appelés aux urnes. Cette élection partielle se déroule à près d’un an des prochaines élections provinciales.

Le nouveau chef du Parti progressiste-conservateur, Ches Crosbie, s’oppose à l’homme d’affaires libéral Paul Antle et à la nouvelle venue en politique, Kerri Claire Neil du Nouveau Parti démocratique.

Gagner en légitimité

Ce sera un moment décisif pour le chef du Parti progressiste-conservateur, Ches Crosbie. À la tête du parti depuis à peine cinq mois, il doit maintenant prouver sa légitimité auprès des électeurs et de son parti. Cette élection partielle est un test. Étant à Saint-Jean, je pouvais difficilement ne pas me présenter dans cette élection , explique-t-il. Je veux réduire les taxes, garantir aux citoyens un gouvernement honnête et une politique claire au sujet de Muskrat Falls .

Le chef du Parti progressiste-conservateur Ches Crosbie Photo : Radio-Canada/Marie Isabelle Rochon

Ches Crosbie veut que le gouvernement en demande plus du gouvernement fédéral pour aider à éponger la dette de Muskrat Falls. Selon lui, le gouvernement actuel n’en fait pas assez pour négocier avec Ottawa. Ils sont nos partenaires et doivent le rester pour essayer de trouver une solution .

L’ancien avocat est aussi très critique sur le nombre d’emplois créés par le gouvernement actuel. Selon lui, les choses n’ont pas assez changé depuis l’élection des libéraux en 2015.

La troisième fois sera-t-elle la bonne?

Le libéral Paul Antle n’en est pas à sa première campagne électorale. Il a tenté sans succès de se faire élire lors de la campagne fédérale de 2006 et lors de la campagne provinciale de 2015. Il a aussi terminé second derrière le premier ministre actuel Dwight Ball lors de la course à la chefferie du Parti libéral de Terre-Neuve-et-Labrador en 2013.

Le candidat du Parti libéral Paul Antle Photo : Radio-Canada/Marie Isabelle Rochon

Paul Antle mise sur sa longue expérience en tant qu’entrepreneur pour convaincre les électeurs de ses capacités à créer de l'emploi dans la région. J’ai démarré et fait grandir des entreprises, j’ai employé beaucoup de personnes et je trouve des solutions. Ce sont des compétences que j’ai depuis plusieurs années et je veux les mettre au service des citoyens , explique-t-il.

Sur le sujet épineux de Muskrat Falls, il répète la ligne de son parti en promettant que les contribuables n’auront pas à prendre la responsabilité pour le projet. Les gens sont nerveux et sont préoccupés. Nous les avons rassurés et nous leur assurons que [la hausse de la facture d’électricité] n’arrivera pas , dit Paul Antle.

Une économiste militante

Kerri Claire Neil du NPD est une nouvelle venue en politique. Militante féministe et socioéconomiste, elle s’est beaucoup impliquée dans sa communauté, notamment avec la création d’une clinique d’impôt gratuite à l’Université Memorial.

La candidate du Nouveau parti démocratique Kerri Claire Neil Photo : Radio-Canada/Marie Isabelle Rochon

Elle critique fortement l’incapacité des deux autres partis à gérer adéquatement les finances publiques de la province. [Les deux autres partis] veulent des salaires minimums bas et couper dans les impôts sur les sociétés. Je ne pense pas que l’on puisse faire grandir notre économie ainsi. [...] Nous devons investir localement et nous assurer de répondre aux besoins des gens de notre province , relate-t-elle.

Au sujet de Muskrat Falls, la candidate veut un plan concret pour protéger les citoyens. Il faut s’assurer que les revenus du pétrole puissent payer pour [Muskrat Falls] et introduire une taxe carbone , explique-t-elle

La circonscription

La circonscription de Windsor Lake est vacante depuis la démission de la députée libérale Cathy Bennett en août dernier.

Celle-ci avait renoncé à son poste de ministre des Finances en juillet 2017, mais siégeait toujours à l'Assemblée législative en tant que députée libérale. Elle avait récemment allégué avoir été victime d’intimidation de la part de ses collègues du cabinet ministériel et du caucus libéral. Cette situation avait, selon elle, contribué à sa décision de renoncer à son poste de ministre.