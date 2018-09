La responsable de la gestion des arbres à Winnipeg, Martha Barwinsky, explique que les records de températures chaudes et les faibles précipitations ont rendu les arbres de la ville plus vulnérables aux insectes ravageurs.

« S'il y a des arbres sensibles à l'eau ou qui nécessitent un peu plus d'humidité en général, ce sont ces arbres qui vont montrer des signes de vulnérabilité », affirme-t-elle.

Lorsque les arbres ont du mal à se développer, ils sont plus vulnérables aux maladies et aux infestations telles que la maladie hollandaise de l'orme, à l’agrile du frêne ou le psylle floconneux du frêne.

Initialement observé dans les arbres de Winnipeg l'an dernier, le psylle floconneux était considéré à faible risque. Cependant, un an plus tard, Mme Barwinsky dit qu’environ 700 frênes noirs sont maintenant morts ou en fort déclin à cause du parasite minuscule.

Ces arbres sont maintenant étiquetés et doivent être abattus. La plus forte concentration de ces feuillus se trouve dans les quartiers de Riverview et River Heights.

L'agrile du frêne étend sa portée

Il y a près d'un an, la Ville découvrait son premier cas confirmé d’agrile du frêne, dans le quartier de Saint-Boniface.

L'équipe de Martha Barwinsky a depuis retiré 13 arbres infestés dans cette région et a trouvé un autre arbre aux prises avec l’agrile du frêne, le long de la rue Marion.

L'an dernier, 200 pièges à insectes ont été installés dans la ville et deux autres insectes ravageurs ont été découverts, dont un dans le quartier du Parc Winsdor.

« Nous savons qu’il y en a dans d'autres quartiers. Ça ne fait que renforcer l'idée que l'agrile du frêne est un ravageur difficile à détecter », affirme-t-elle.

La responsable de la gestion des arbres à Winnipeg, Martha Barwinsky Photo : Radio-Canada/Holly Caruk

Des coupes d'arbres stratégiques

Dans le cadre de leur plan de lutte contre la propagation d'insectes, certains frênes ont stratégiquement été retirés pour créer des zones tampons et plus de 1000 arbres ont reçu un traitement d'insecticide injectable.

L'an dernier, la Ville a identifié 8700 arbres qui devaient être abattus. Environ 500 de ces arbres n'ont pas encore été coupés et 6000 nouveaux arbres mourants ont été ajoutés à la liste au cours des neuf derniers mois.

« Au cours des trois dernières années en particulier, nous avons connu d'importants retards », affirme Martha Barwinsky tout en soulignant que le nouveau financement reçu cette année aidera assurément.

Elle dit que l'objectif pour les trois prochaines années est d'éliminer les arriérés et de se concentrer sur le ralentissement de la propagation.

Mme Barwinsky explique que l’arrosage des arbres peut également aider à prévenir la propagation de l’agrile du frêne.