Un groupe d'entreprises américain avait précédemment prévenu qu'une « spirale descendante » semblait inévitable dans ce conflit, après que M. Trump eut imposé des tarifs à 200 milliards de dollars américains de produits chinois.

Le ministère chinois des Finances a annoncé qu'il allait de l'avant avec les plans annoncés en août pour des augmentations de 10 % et 5 % sur 5207 types de biens américains.

Une liste publiée le mois dernier comprenait le café, le miel et les produits chimiques industriels.

Cette augmentation vise à freiner les « frictions commerciales, l'unilatéralisme et le protectionnisme des États-Unis », a déclaré le ministère sur son site Internet. Il a appelé à un « dialogue pragmatique [pour] sauvegarder conjointement le principe du libre-échange et le système commercial multilatéral ».

L'administration Trump a annoncé que les tarifs sur quelque 5000 produits fabriqués en Chine commenceront à 10 % à compter de lundi. Ils devraient passer ensuite à 25 % le 1er janvier.

L'UE et le Japon redoutent l'onde de choc

Les entreprises et les partenaires commerciaux des États-Unis, y compris l'Union européenne et le Japon, se plaignent depuis longtemps des obstacles à l'accès au marché chinois et de la politique industrielle de la Chine.

Mais ils s'opposent à la tactique de M. Trump et avertissent que le conflit pourrait freiner la croissance économique mondiale et saper la réglementation du commerce international.

La Chambre de commerce américaine en Chine a averti que Washington sous-estime la détermination de Pékin à riposter.

La spirale à la baisse contre laquelle nous avions précédemment mis en garde semble se concrétiser. Williams Zarit, président de la Chambre de commerce américaine en Chine

M. Trump avait imposé des droits de 25 % sur 50 milliards de dollars de produits chinois en juillet. Pékin avait répliqué avec des sanctions similaires pour le même montant de produits américains.

M. Trump a corsé les relations avec des alliés potentiels, dont l'Union européenne, le Canada et le Mexique, en augmentant les tarifs sur l'acier et l'aluminium importés.

Il a aussi exigé que le Canada et le Mexique renégocient l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) pour le rendre plus favorable aux États-Unis.