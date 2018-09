« Les inondations continueront de constituer une menace jusqu'à la fin de semaine prochaine », a déclaré le météorologiste du Centre national de la météo des États-Unis, Hal Austin. De nouvelles averses pourraient d'ailleurs s’abattre sur la région aujourd'hui et mercredi.

Pas plus d’eau, même pas une goutte, je vous en prie! Hal Austin

L’eau a déjà atteint le toit de nombreuses maisons et a transformé des autoroutes en fleuve, en plus de laisser des milliers de citoyens en attente des secouristes, et elle continue de monter dans des villes comme Fayetteville, en Caroline du Nord.

Au moins 32 personnes, dont 25 en Caroline du Nord, ont perdu la vie lors de l’ouragan Florence. Plus de 340 000 foyers sont encore privés d’électricité.

Au nombre des personnes qui ont perdu la vie, un garçon d’un an a été emporté par les flots alors que sa mère tentait de fuir sa voiture menacée par la crue des eaux.

« Nous avons été très chanceux »

« Notre ville a un peu été transformée en île jusqu’à ce que l’eau se retire », a indiqué un citoyen de Wilmington en Caroline du Nord, Jean-Thomas Kobelt. « Nous avons été très chanceux, il n’y a que peu de dommages dans notre propriété. »

M. Kobelt souligne que plusieurs routes sont encore inondées ou bloquées.

Une église est entourée d'eau à Conway, en Caroline du Nord, en raison de la crue des eaux à la suite du passage de Florence. Photo : Associated Press/Sean Rayford

Des files de plus de 200 voitures attendent en ligne pour s’approvisionner dans les quelques stations-service de Wilmington qui ont encore de l’essence. M. Kolbet confie également que sa maison a été rebranchée au réseau de distribution électrique de la région.

Quelque 1500 routes demeurent fermées en Caroline du Nord, où il est tombé près d’un mètre de pluie depuis jeudi dernier.

« Les conditions de la route demeurent variables », a indiqué le département des Transports de la Caroline du Nord. « Celles qui sont encore ouvertes pourraient devenir impraticables », prévient le ministère.

Redevenue une tempête tropicale, Florence continue de déverser de l’eau sur le continent, mais elle est désormais rendue à 165 km au nord-ouest de Philadelphie, en Pennsylvanie.

Le passage de Florence a également entraîné la formation de 16 tornades en Virginie, lundi, où des douzaines d’immeubles ont été détruits.