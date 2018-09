Le vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal, Sylvain Ouellet, s'engage à améliorer la surveillance de chantiers.

Pour la saison 2019, il va y avoir des rappels à l'ordre pour savoir exactement ce qu’on attend des surveillants. Sylvain Ouellet, vice-président du comité exécutif

M. Ouellet convient que la Ville doit aussi voir à corriger les lacunes qui pourraient exister dans ses façons de faire.

« Est-ce qu’il y a des modifications de nos devis, pour améliorer la qualité, qui peuvent être faites? Tout à fait », reconnaît-il.

L'opposition officielle estime que les firmes de génie-conseil qui surveillent mal les chantiers doivent en subir les conséquences.

« Comme tout contrat, lorsque les obligations ne sont pas respectées, si on doit passer par des amendes pour les firmes d’ingénierie, pour les surveillants, qu'on le fasse, pour qu’il y ait imputabilité et que l’argent des Montréalais soit utilisé de la meilleure façon possible », dit le chef d'Ensemble Montréal, Lionel Perez.

Les surveillants de chantier ne prennent pas toujours les moyens qu'il faut pour mettre au pas les entrepreneurs qui prennent des raccourcis, affirme un rapport du BIG déposé lundi au conseil municipal.

Le document mentionne qu’il est « probable » qu’« afin d’éviter une confrontation » ou d’autres « conséquences », certains surveillants soient prêts à « accommoder l’entrepreneur en acceptant certaines irrégularités récurrentes ».

Le rapport du BIG constate cependant aussi que l’industrie du trottoir, où la collusion régnait il y a quelques années, semble être devenue beaucoup plus ouverte et concurrentielle.