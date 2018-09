Le ministère albertain de la Faune et de la Flore dit avoir reçu un appel lundi matin au sujet d’un orignal aperçu près de la route Pinetree dans le nord-est de la ville.

« Il était stressé et agressif à cause du trafic automobile et des gens autour de lui », explique le porte-parole du ministère, Brendan Cox.

L’orignal a foncé sur une voiture, causant des dommages au véhicule, avant d’être maîtrisé par les agents de la faune.

La femelle adulte, qui n’a pas été blessée pendant l’incident, a été relâchée près du ruisseau Harold, au nord-ouest de Cochrane.