Dans les minutes qui ont suivi le déclenchement de l’alerte Amber par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) de la Saskatchewan, la nouvelle était déjà diffusée à la grandeur de la province, et même du pays, à la radio et à la télévision grâce au système d’alerte national.

Toutefois, l’alerte mobile s’est fait attendre.

« L’alerte Amber a aussi été diffusée au moyen d’une technologie sans fil, mais cela n’a pas fonctionné en raison d’un problème de texto lié au système national d’alertes au public », peut-on lire dans la déclaration écrite fournie par le ministère des Relations gouvernementales de la Saskatchewan.

Depuis le mois d’avril, le système national d’alertes au public envoie des notifications lors de situation d’urgence. Photo : Sécurité publique Canada

Lorsque les fonctionnaires provinciaux ont pris conscience du problème technique, ils ont entrepris d’envoyer l’alerte Amber au moyen de l’application mobile SaskAlert.

Même les téléphones ne possédant pas l’application SaskAlert ont reçu une notification de l’alerte Amber, mais, encore une fois, pas avant 22 h 30.

« La province travaille avec le système national d’alertes au public pour empêcher que ce problème ne se reproduise à l’avenir », ajoute le ministère des Relations gouvernementales de la province.

Depuis le mois d’avril, le système national d’alertes au public, aussi connu sous le nom En alerte, envoie des notifications lors de situation d’urgence. Le directeur des alertes publiques chez Pelmorex, l’entreprise qui a construit et qui opère En alerte, affirme que l’alerte de la GRC a été entrée et distribuée avec succès aux fournisseurs de services de télévision, de radio et de services sans fil à 19 h 31.

« Les fournisseurs de services sans fil ont connu une erreur lors de la réception de l’alerte, ajoute-t-il. L’enquête préliminaire suggère que le problème est dû à la technologie utilisée par les fournisseurs [de téléphone cellulaire] pour distribuer l’alerte. »

La fillette disparue a été retrouvée

L’enfant qui faisait l’objet de l’alerte Amber a été retrouvée plus de 12 heures après que sa disparition ait été signalée aux autorités, à seulement deux kilomètres de l’endroit où le véhicule familial avait été volé.

Le VUS était garé dans un centre commercial de North Battlleford, en Saskatchewan. Il a été volé vers 17 h, dimanche soir.

Le VUS retrouvé dans le secteur industriel de la ville de North Battleford correspondait à celui identifié dans l'alerte Amber. Photo : Radio-Canada/Albert Couillard

Le véhicule a été retrouvé dans une zone industrielle de la ville vers 6 h 45 lundi. La fillette était toujours à l’intérieur, consciente.

Les vidéos de surveillance du secteur montrent un individu fuyant le VUS gris vers 17 h 10. Jusqu’à maintenant, aucun suspect n’a été arrêté relativement à cette affaire.

Avec les informations d’Adam Hunter, CBC News