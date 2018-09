Un texte de Charles Beaudoin

La proposition de la représentante du parti Sherbrooke citoyen, qui souhaitait que les débats sur le budget cessent de se tenir à huis clos, a été rejetée par les 12 élus présents (les conseillers Marc Denault et Annie Godbout étaient absents).

Ce n'est pas par manque de transparence, mais pour ne pas mélanger les gens , a soutenu le maire Steve Lussier, présentant un document de plusieurs centaines de pages issues du dernier budget peu avant le vote.

Le maire de Sherbrooke, Steve Lussier Photo : Radio-Canada

On remet une cinquantaine de pages disponibles à la population à la fin d'un budget, mais il faut comprendre que c'est un long exercice qui part du dernier budget qu'on a fait. Même à partir de là, on le travaille en cours d'année. Vous avez vu comme la brique est épaisse. On parle de plein de sujets. On ne veut pas mélanger la population. Je pense que les gens nous font confiance et nous ont élus pour prendre soin de leurs intérêts et c'est ce qu'on fait actuellement , a réitéré le maire après la séance.

Un argumentaire quallifé de peu flatteur envers la population par Évelyne Beaudin, qui recherche plus de transparence.

Je trouve qu'on a un peu porté atteinte à l'intelligence des gens. Quand on dit que ça va être trop d'informations pour eux, qu'ils vont être trop mélangés. Ce sont tous des arguments qu'on s'est fait servir au niveau de la diffusion des séances du conseil. Tout le temps, dès qu'on veut trouver des raisons pour ne pas aller vers la transparence et oser aller plus loin, on ressort toujours ces arguments-là , déplore-t-elle.

Le document qu'il a montré, c'est juste des données, mais la politique, c'est plus que ça, soutient Évelyne Beaudin. C'est de savoir pourquoi on prend les décisions, les pressions financières qu'on vise, nos priorités politiques.

Plusieurs élus de longue date, dont Rémi Demers, Julien Lachance, Chantal L'Espérance et Nicole Bergeron, ont soutenu l'importance de pouvoir débattre en privé, d'influencer et de se laisser influencer pour en arriver à des compromis.

Je trouve important d'avoir encore des moments pour échanger en lien avec des sujets qui demandent parfois plus de recul, de l'analyse, de la réflexion. À travers ces rencontres-là, souvent même dans l'informel, on continue de se parler en privé et moi, si ce n'était pas du fait que de toute façon on revient en séance publique pour avaliser l'ensemble du budget et revoir à la pièce les dossiers (...) je considère que ça fait partie de nos fonctions et on est imputable de nos décisions , a indiqué la présidente du comité exécutif, Nicole Bergeron.

Élus en novembre dernier, les conseillers Paul Gingues, Pierre Avard, Pierre Tremblay et la conseillère Karine Godbout souhaitaient quant à eux vivre leur première expérience budgétaire en privé.