L'ancienne présidente-directrice générale du CHU de Québec a expliqué après coup qu'il ne s'agissait pas d'un désaveu de la réforme du système de santé orchestrée par le ministre sortant Gaétan Barrette.

« Une réforme, c'est fait avec les gens du terrain. Moi j'étais là, donc nécessairement je m'inscris dans la réforme. Je ne pouvais pas faire mon job sans m'être engagée dans la réforme », a expliqué Gertrude Bourdon.

Celle qui aspire au poste de ministre de la Santé si elle est élue a fait valoir que les changements des dernières années étaient d'ordre structurel et qu'il fallait maintenant se concentrer sur les services aux patients et le recrutement de main-d'oeuvre.

« On a augmenté les services très rapidement des services, ça fait un appel de ressources. On a des postes qui ont été affichés, des gens se sont déplacés pour aller sur ces postes-là et ça a créé des vides et on n'a pas réussi, il faut le dire, à embaucher suffisamment, aussi rapidement qu'on l'aurait voulu », a admis l'ancienne gestionnaire.

Sur la transformation du Parti libéral « de l'intérieur », elle estime que tous les partis politiques sont appelés à évoluer.

« Regardez le Parti libéral, les candidats, la nouvelle génération, dans tous les partis, le parti se transforme.Moi j'en fais partie de cette transformation parce que j'ai décidé de faire de la politique aujourd'hui. »