« Il y aura quelques semaines où il va faire chaud, et d’autres où il va faire froid, mais cette année, les fluctuations ne seront pas aussi intenses que ce que l’on voit d’habitude à ce moment de l’année », dit Chris Scott, le météorologue en chef de MétéoMédia.

Selon lui, il reste de belles semaines cet automne, notamment en octobre. Le temps sera également plus sec qu’à l’habitude dans le sud de l'Alberta.

« Le mois de novembre pourrait nous réserver quelques surprises enneigées, mais on ne croit pas que les températures vont chuter à -20 °C., comme cela arrive souvent au cours des deuxième et troisième semaines de novembre. C’est là qu’un automne plus doux s’applique », dit Chris Scott.

Il ajoute que les températures seront également proches de la normale, ou supérieures à la normale, en décembre.