Un texte de Charles Beaudoin

La Ville a choisi lundi de se coller aux règles qui prévalent déjà pour l'alcool pour encadrer la consommation du cannabis, dont la légalisation doit entrer envigueur le 17 octobre prochain.

Il sera donc interdit de consommer du cannabis dans les rues, les ruelles, les trottoirs, les parcs, les parcs canins, les pistes multifonctionnelles, les tutelles piétonniers et « tout autre lieu municipal extérieur où le public est invité », précise la Ville. Il sera par ailleurs interdit d'être intoxiqué dans une place publique municipale.

Si vous allez dans un restaurant et que vous sortez à l'extérieur comme pour aller fumer votre cigarette, comme c'est un endroit privé, vous pourrez fumer votre cannabis si vous le désirez. Vous êtes chez vous à la maison, vous pourrez le faire. Nous, tout ce que l'on régit à la Ville, c'est une interdiction à consommer le cannabis sur les places publiques municipales , précise la conseillère municipale et présidente du comité de sécurité publique, Danielle Berthold.

Sherbrooke dit avoir calqué son règlement sur ce qui s'est fait dernièrement dans d'autres villes du Québec, comme Lévis, Trois-Rivières et Terrebonne.

Au début on avait plus tendance à aller du côté du tabagisme, mais à un moment donné on s'est dit qu'il allait y avoir des parcs ou on aurait le droit, d'autres non, et que le service de police, ça allait être un capharnaüm et qu'on allait être mêlé, explique-t-elle. Donc pourquoi ne pas faire une restriction très sévère, de l'interdire, et après au bout d'un an, après avoir surveillé, avoir été à l'écoute et avoir obtenu des statistiques, on élargira , mentionne Danielle Berthold.

Il faut partir plus sévère je crois, note de son côté le maire de Sherbrooke, Steve Lussier. J'étais déjà contre la légalisation du cannabis, je continue à le dire, mais il faut s'adapter.

Si le règlement prévoit que la consommation de boissons alcooliques peut être permise à l'occasion d'une activité spéciale, Danielle Berthold a qualifié « d'hypothétique » les demandes semblables qui pourraient survenir à propos du cannabis.

On verra au cas par cas, mais on est loin de la coupe aux lèvres , a indiqué Mme Berthold.

La loi provinciale prévoyait quant à elle d'interdire de fumer du cannabis partout où il est déjà interdit de fumer du tabac.

La Ville estime qu'il lui en coûtera plus d'un million de dollars par année pour l'encadrement du cannabis, l'ajout d'effectifs policiers et l'achat d'équipement, notamment. Ce montant ne comprend toutefois pas les coûts qu'exigeront les changements et l'ajout de nouvelles signalisations.