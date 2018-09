D'après des entrevues d'Annie-Claude Luneau

Coalition avenir Québec

La semaine d'entrevues a débuté avec Jérémy Bélanger, candidat de la Coalition avenir Québec. Originaire de La Sarre, l'ingénieur chez Hydro-Québec et père de deux jeunes enfants compte concilier travail et famille s'il est élu.

Ma conjointe vit déjà avec un conjoint qui est là des fois, et des fois non. Je travaillais finalement à la Baie-James, donc j'étais sur un horaire de travail de huit jours de travail et six jours de congé. C'est un horaire que nous connaissons déjà, des in and out. Ma conjointe est très bonne et, je dois le dire, on a beaucoup de gens autour de nous qui nous aident beaucoup , explique-t-il.

À écouter : Entrevue avec Jérémy Bélanger, candidat de la CAQ

Parti libéral du Québec

Le député sortant et ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs Luc Blanchette tentera pour sa part de se faire réélire pour un second mandat.

Je n'ai jamais eu à faire cette réflexion-là [de me présenter à nouveau], toute la machine qui était autour de moi, pas qu'elle s'est emballée, mais il y a eu des étapes, l'investiture, etc. Je me suis réveillé un moment donné et j'ai dit à ma blonde "es-tu d'accord?" Elle m'a dit "tu ne me l'as jamais demandé! Mais j'étais tout à fait derrière toi". Quand on est là-dedans au quotidien, on ne voit pas nécessairement passer le temps , raconte-t-il.

À écouter : Entrevue avec Luc Blanchette, candidat du PLQ

Québec solidaire

La jeune mère et entrepreneure du Témiscamingue Émilise Lessard-Therrien est considérée comme l'une des deux candidates de Québec solidaire hors Montréal à pouvoir faire un gain.

Je suis quelqu'un qui s'impliquait déjà beaucoup dans mon milieu, je dirais même que ma première expérience politique a été en quatrième année du primaire, quand j'ai été élue mairesse de ma classe! [...] L'automne dernier, j'ai fait mon entrée en politique municipale, je ne pensais pas faire le saut en politique provinciale aussi vite, mais c'est Québec solidaire qui est venue me chercher cet été , confie-t-elle.

À écouter : Entrevue avec Émilise Lessard-Therrien, candidate de QS

Parti québécois

Finalement, le candidat du Parti québécois, Gilles Chapadeau, tentera de reprendre le pouvoir, lui qui avait fait partie du gouvernement Marois de 2012 à 2014 avant d'être défait par Luc Blanchette. Comment entrevoit-il cette troisième campagne électorale?

Avec une grande confiance et avec la conviction qu'on a ce qu'il faut dans le programme, dans la plateforme qu'on présente, pour gagner cette campagne-là, pour que je redevienne député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Je vous dirais que jusqu'à maintenant, ce que je fais sur le terrain [...] la réception est excellente sur le terrain et ce qu'on a présenté a fait en sorte que les gens sont plutôt contents, ils sont de bonne humeur, et moi je suis en parfaite forme et de très bonne humeur , témoigne-t-il.