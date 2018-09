Les producteurs indiquent que le prix de référence pour les cafés doux, dont la Colombie est le principal producteur mondial, est en chute continue depuis 23 mois.

C'est une situation insupportable pour les pays producteurs, pour les producteurs, pour leurs familles et pour tous ceux qui sont en relation commerciale avec eux. Oscar Gutierrez, directeur général de la DAC

L’association professionnelle Dignité agricole colombienne (DAC), créée en 2013 pour défendre les paysans, a écrit lundi au président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, par l'ambassade de l'Union européenne (UE) à Bogota, pour l'alerter sur la « crise » que connaît le secteur du café.

Dans ce courrier, la DAC avertit que les producteurs de café « travaillent à perte » avec un sac (environ 11,3 kg) payé l'équivalent de 23 $, alors qu'il se vend à 25 $ sur la place de New York.

Des membres de l'organisation se sont rassemblés lundi devant le siège de l'UE à Bogota afin que leur « indignation » soit entendue par l'assemblée mondiale de l'Organisation internationale du café (OIC), réunie à Londres de lundi à vendredi.

Selon la Fédération nationale des caféiculteurs (FNC) de Colombie, le prix du grain a chuté de 3,52 $ le kilo en novembre 2016 à 2,09 $ vendredi dernier.

« Si les prix étaient équivalents » à ceux payés aux producteurs pour un kilo de café en 1984, ils devraient actuellement atteindre entre 6,37 et 7,47 $ le kilo sur le marché mondial, a précisé la DAC dans un communiqué.

Depuis des années, le secteur dénonce la crise qui affecte plus de 25 millions de familles dans 60 pays producteurs de café.

Le marché du café génère chaque année environ 200 milliards de dollars de chiffre d'affaires dans le monde et les producteurs n'en perçoivent que 10 %, selon la FNC.

En Colombie, troisième producteur mondial après le Brésil et le Vietnam, plus de 540 000 familles travaillent dans la production de café et les revenus de trois millions de personnes dépendent de ce secteur.

Le café est l'un des principaux produits d'exportation du pays, après le pétrole et les minerais.