Cette marche fait partie d’une action du Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) pour le droit au logement.

Pour l’occasion, une lanterne géante a illuminé la rue Racine dans l’arrondissement de Chicoutimi pour illustrer les problèmes de logements à Saguenay.

On marche pour les “mal-logés” aujourd’hui. Il y a plus de 2900 ménages locataires qui consacrent 50 % et plus de leur revenu au logement. Ces ménages seraient éligibles pour avoir un logement social. Alors, les logements qui sont libres actuellement, soient qu’ils sont trop chers ou de mauvaise qualité. On a beau avoir un taux d’inoccupation élevé, ça ne règle pas le problème de la pauvreté, loin de là , explique la coordonnatrice de Loge M’entraide, Sonia Côté.

Les manifestants ont marché jusqu'à la Place du citoyen. Photo : Radio-Canada/Jessica Blackburn

Plusieurs candidats représentant différents partis ont marché avec les militants de Loge m’entraide. Dans le cadre de la campagne électorale, 50 000 nouveaux logements sociaux sont réclamés au Québec, dont 900 dans la région.

On sait que les chefs de partis se sont tous engagés pour le logement social sauf la CAQ qui a dit qu’elle ne s’engageait pas pour de nouveaux logements sociaux. Le problème est que, si elle est élu au pouvoir, le projet de coop La Solidarité meurt de sa belle mort. Alors, c’est évident que, nous, on a écrit à M. Legault pour lui dire de s’engager pour faire des nouveaux logements sociaux parce qu’actuellement on ne peut pas accepter qu’un projet qu’on mène à bout de bras depuis 2015 meurt sous un gouvernement de la CAQ , ajoute Sonia Côté.

La coordonnatrice de Loge m’entraide est déçue qu’aucun élu de la Ville de Saguenay n’ait participé à l’activité.